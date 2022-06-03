https://ria.ru/20220603/lavrov-1792834911.html

МИД анонсировал визит Лаврова в Анкару

МИД анонсировал визит Лаврова в Анкару - РИА Новости, 03.06.2022

МИД анонсировал визит Лаврова в Анкару

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 июня посетит Анкару, обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Украине, заявила официальный... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:50

2022-06-03T11:50

2022-06-03T12:23

в мире

сергей лавров

россия

анкара (провинция)

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид турции

мевлют чавушоглу

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 июня посетит Анкару, обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару с рабочим визитом для переговоров с министром иностранных дел Турции. Планируется обсудить состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, и, конечно, речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве в условиях применения Западом нелегитимных санкций в отношении России", - сказала она в ходе брифинга в пятницу."Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной международной повестке дня, прежде всего по текущей ситуации на Украине, а также о сирийском, ливийском и нагорно-карабахском урегулировании, по обстановке на Балканах, в Афганистане, в Центральной Азии", - добавила она.

https://ria.ru/20220602/zerno-1792717962.html

россия

анкара (провинция)

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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