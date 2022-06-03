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МИД анонсировал визит Лаврова в Анкару - РИА Новости, 03.06.2022
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МИД анонсировал визит Лаврова в Анкару
МИД анонсировал визит Лаврова в Анкару - РИА Новости, 03.06.2022
МИД анонсировал визит Лаврова в Анкару
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 июня посетит Анкару, обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Украине, заявила официальный... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:50
2022-06-03T12:23
в мире
сергей лавров
россия
анкара (провинция)
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
мевлют чавушоглу
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 июня посетит Анкару, обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару с рабочим визитом для переговоров с министром иностранных дел Турции. Планируется обсудить состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, и, конечно, речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве в условиях применения Западом нелегитимных санкций в отношении России", - сказала она в ходе брифинга в пятницу."Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной международной повестке дня, прежде всего по текущей ситуации на Украине, а также о сирийском, ливийском и нагорно-карабахском урегулировании, по обстановке на Балканах, в Афганистане, в Центральной Азии", - добавила она.
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россия
анкара (провинция)
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в мире, сергей лавров, россия, анкара (провинция), украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции, мевлют чавушоглу, мария захарова, турция
11:50 03.06.2022 (обновлено: 12:23 03.06.2022)
 
МИД анонсировал визит Лаврова в Анкару

Глава МИД Лавров 8 июня посетит Анкару и обсудит с турецким коллегой ситуацию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 июня посетит Анкару, обсудит с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару с рабочим визитом для переговоров с министром иностранных дел Турции. Планируется обсудить состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, и, конечно, речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве в условиях применения Западом нелегитимных санкций в отношении России", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
"Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной международной повестке дня, прежде всего по текущей ситуации на Украине, а также о сирийском, ливийском и нагорно-карабахском урегулировании, по обстановке на Балканах, в Афганистане, в Центральной Азии", - добавила она.
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В миреСергей ЛавровРоссияАнкара (провинция)УкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ТурцииМевлют ЧавушоглуМария ЗахароваТурция
 
 
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