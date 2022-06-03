https://ria.ru/20220603/kurorty-1792858852.html

Челябинская область получит более 540 миллионов рублей на развитие курортов

Челябинская область получит более 540 миллионов рублей на развитие курортов - РИА Новости, 03.06.2022

Челябинская область получит более 540 миллионов рублей на развитие курортов

Челябинская область получит более 540 миллионов рублей из федерального бюджета в ближайшие 3 года на развитие инфраструктуры курортов региона, в числе которых... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:45

2022-06-03T12:45

2022-06-03T12:45

челябинская область

экономика

михаил мишустин

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челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Челябинская область получит более 540 миллионов рублей из федерального бюджета в ближайшие 3 года на развитие инфраструктуры курортов региона, в числе которых горнолыжный курорт "Аджигардак" и оздоровительный курорт "Сапфир Урала", сообщила пресс-служба правительства региона.Как отмечал глава региона Алексей Текслер, туризм - одна из важнейших точек развития Южного Урала. "Мы активно занимаемся продвижением туристического потенциала региона, прежде всего за его пределами и на федеральном уровне. Сейчас разворачиваем целый ряд проектов на различных территориях. Задача – комплексно подойти к раскрытию потенциала территорий. Продолжим поддержку туристического бизнеса и инвесторов, в первую очередь, в части развития инфраструктуры, а также работу по привлечению средств федеральной поддержки на эти цели", - пояснял Текслер.По данным пресс-службы, в ближайшие 3 года 16 регионов России, в числе которых Челябинская область, получат 24,2 млрд рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Субсидии будут предоставлены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Федеральное финансирование поможет компенсировать затраты инвесторов на создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. Челябинская область на развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма получит 355,78 млн рублей в 2023 году и 184,23 млн рублей в 2024 году. Благодаря федеральной поддержке в регионе будут реализованы проекты, одобренные в декабре 2021 года корпорацией Туризм.РФ", - говорится в сообщении.В рамках двух из них - проекта по развитию действующего горнолыжного курорта "Аджигардак" в Ашинском районе и нового проекта оздоровительного курорта в Еткульском районе "Сапфир Урала" - утверждены объемы субсидий федерального бюджета для создания транспортной и инженерной инфраструктуры, уточняется в сообщении. Так, будут построены дороги, сети тепло-, газо-, энерго-, водоснабжения и водоотведения, поясняется в сообщении.Пресс-служба отмечает, что проект строительства бальнеологического курорта "Сапфир Урала" позволит создать в загородной локации крупный туристический комплекс с высоким уровнем сервиса и полным спектром возможностей для круглогодичного оздоровления, активного отдыха и занятий спортом. В основе концепции проекта по созданию всесезонного курорта "Аджигардак" лежит модернизация и реновация существующего горнолыжного центра в курорт современного уровня, поясняется в сообщении.Общий объем инвестиций в строительство двух проектов до 2026 года оценивается в 12,8 млрд рублей, в период 2024-2027 годов будет введено в эксплуатацию порядка 900 гостиничных номеров, добавляется в сообщении.По словам Михаила Мишустина, важно продолжать работу над развитием разветвленной и конкурентоспособной туристической инфраструктуры, которая отвечая запросам людей. "Людям, путешествующим по стране, помимо комфортных гостиниц, современных санаториев и других туристических объектов, нужны хорошие и безопасные дороги, а также качественные коммунальные сети", - цитирует пресс-служба слова Мишустина.Челябинская область также активно развивает экологический туризм, в том числе создаются обширные сети экологических троп. Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона, так, уже летом в окрестностях Кыштыма появятся пять промаркированных маршрутов общей протяженностью 25 км, которые свяжут все окрестные достопримечательности – горные вершины, Сугомакскую пещеру и озеро Сугомак, исторические памятники. "Мы хотим, чтобы у жителей Озерска, Кыштыма и близлежащих территорий появилось интересное место для активностей. И, конечно, нам хочется популяризировать осознанный, цивилизованный отдых на природе. Не просто приехать на шашлыки, а прогуляться и впечатлиться красотой Среднего Урала", - цитирует пресс-служба слова заместителя директора по маркетингу ГЛК "Егоза" Елены Санниковой.Кроме того, пользуется большой популярностью у туристов комплекс ГЭС "Пороги" в Саткинском районе, получивший грант благотворительного фонда Владимира Потанина на реконструкцию комплекса. "Сейчас здание электростанции в аварийном состоянии, находиться в нем небезопасно. На грантовые средства мы сможем поменять пол и укрепить оконные блоки. Кроме того, в планах создание аудиогида по "Порогам" и проведение выставочных мероприятий", - сообщила директор Саткинского краеведческого музея Татьяна Титова.

https://ria.ru/20220602/posobiya-1792538084.html

https://ria.ru/20220601/gazifikatsiya-1792251782.html

https://ria.ru/20220523/shkoly-1790227716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, алексей текслер, кыштым, владимир потанин, россия, челябинская область, туризм, новости - туризм