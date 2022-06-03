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Медведев назвал обвинения России в продовольственном кризисе ложью - РИА Новости, 03.06.2022
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Медведев назвал обвинения России в продовольственном кризисе ложью
Медведев назвал обвинения России в продовольственном кризисе ложью - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев назвал обвинения России в продовольственном кризисе ложью
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ложью обвинения России в создании мирового продовольственного кризиса и подчеркнул, что для улучшения... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:09
2022-06-03T00:09
россия
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ложью обвинения России в создании мирового продовольственного кризиса и подчеркнул, что для улучшения продовольственной безопасности надо отказаться от санкций."Это ложь", - сказал он в интервью Al Jazeera в ответ на слова о том, что западные страны обвиняют Россию в создании мирового продовольственного кризиса.Медведев напомнил, что продовольственная ситуация на планете начала ухудшаться лет пять-семь назад, и это связано с разными причинами. Сейчас ситуация усугубилась, в том числе из-за санкций Запада, добавил он.Медведев подчеркнул, что "для того чтобы в целом улучшить продовольственную безопасность в мире, оптимизировать продовольственную ситуацию, нужно отказаться от взаимных санкций, и тогда цены на продовольствие станут ниже". Также, по его словам, "нужно отказаться от дурацких санкций в отношении удобрений".Говоря о зерновых, которые находится на складах Украины, Медведев отметил, что "им надо разминировать все проходы"."Мы никак не препятствуем вывозу этого продовольствия. Пожалуйста, пусть они все сделают и в соответствии с теми договоренностями, которые есть, поставляют в другие страны - и морским путем, и сухопутным путем", - сказал зампредседателя Совбеза РФ.
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россия, украина, в мире
00:09 03.06.2022
 
Медведев назвал обвинения России в продовольственном кризисе ложью

Зампред Совбеза Медведев назвал обвинения России в продовольственном кризисе ложью

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Урожай пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ложью обвинения России в создании мирового продовольственного кризиса и подчеркнул, что для улучшения продовольственной безопасности надо отказаться от санкций.
"Это ложь", - сказал он в интервью Al Jazeera в ответ на слова о том, что западные страны обвиняют Россию в создании мирового продовольственного кризиса.
Медведев напомнил, что продовольственная ситуация на планете начала ухудшаться лет пять-семь назад, и это связано с разными причинами. Сейчас ситуация усугубилась, в том числе из-за санкций Запада, добавил он.
"Они хотят, чтобы мы поставляли, допустим, ту же самую пшеницу, а они ее арестовывали, что ли? Ну так же не происходит в мире, это невозможно", - сказал он.
Медведев подчеркнул, что "для того чтобы в целом улучшить продовольственную безопасность в мире, оптимизировать продовольственную ситуацию, нужно отказаться от взаимных санкций, и тогда цены на продовольствие станут ниже". Также, по его словам, "нужно отказаться от дурацких санкций в отношении удобрений".
Говоря о зерновых, которые находится на складах Украины, Медведев отметил, что "им надо разминировать все проходы".
"Мы никак не препятствуем вывозу этого продовольствия. Пожалуйста, пусть они все сделают и в соответствии с теми договоренностями, которые есть, поставляют в другие страны - и морским путем, и сухопутным путем", - сказал зампредседателя Совбеза РФ.
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