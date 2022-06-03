https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792819072.html

В России за сутки госпитализировали 2093 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2093 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2022

В России за сутки госпитализировали 2093 человека с COVID-19

Более 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 6,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:06

2022-06-03T11:06

2022-06-03T11:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 6,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 3 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2093 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 44 регионах России, снижение - в 35, ситуация не изменилась в шести субъектах страны.Более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 78 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Согласно сообщению, за сутки от коронавируса выздоровели 5234 человека, на 5,2% больше в сравнении со 2 июня."Выявлено 4 188 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 78 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220602/akademiki-1792602806.html

https://ria.ru/20220602/kostromskayaoblast-1792579066.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия