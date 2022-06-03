https://ria.ru/20220603/koronavirus-1792819072.html
В России за сутки госпитализировали 2093 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2093 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.06.2022
В России за сутки госпитализировали 2093 человека с COVID-19
Более 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 6,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:06
2022-06-03T11:06
2022-06-03T11:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 2 тысяч человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 6,5% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 3 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2093 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 44 регионах России, снижение - в 35, ситуация не изменилась в шести субъектах страны.Более 4,1 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 78 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Согласно сообщению, за сутки от коронавируса выздоровели 5234 человека, на 5,2% больше в сравнении со 2 июня."Выявлено 4 188 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 78 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220602/akademiki-1792602806.html
https://ria.ru/20220602/kostromskayaoblast-1792579066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия
В России за сутки госпитализировали 2093 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 4188 новых случаев COVID-19, выздоровели 5234 человека