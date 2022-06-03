https://ria.ru/20220603/kompensatsiya-1792889049.html
Врачи и медсестеры в Подмосковье воспользовались компенсацией аренды жилья
Врачи и медсестеры в Подмосковье воспользовались компенсацией аренды жилья - РИА Новости, 03.06.2022
Врачи и медсестеры в Подмосковье воспользовались компенсацией аренды жилья
Шесть тысяч врачей и медсестер воспользовались компенсацией аренды жилья в Московской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:54
2022-06-03T13:54
2022-06-03T13:54
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шесть тысяч врачей и медсестер воспользовались компенсацией аренды жилья в Московской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев."Компенсация аренды жилья медикам, 20 тысяч рублей в месяц, - воспользовались 6 тысяч врачей и медсестер", - указано в сообщении.Также в рамках социальной ипотеки для врачей, учителей, воспитателей, ученых и тренеров выдали 2 275 сертификатов, следует из приведенных данных.
https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792674785.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье), андрей воробьев