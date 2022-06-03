https://ria.ru/20220603/kompensatsiya-1792889049.html

Врачи и медсестеры в Подмосковье воспользовались компенсацией аренды жилья

Врачи и медсестеры в Подмосковье воспользовались компенсацией аренды жилья - РИА Новости, 03.06.2022

Врачи и медсестеры в Подмосковье воспользовались компенсацией аренды жилья

Шесть тысяч врачей и медсестер воспользовались компенсацией аренды жилья в Московской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:54

2022-06-03T13:54

2022-06-03T13:54

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Шесть тысяч врачей и медсестер воспользовались компенсацией аренды жилья в Московской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев."Компенсация аренды жилья медикам, 20 тысяч рублей в месяц, - воспользовались 6 тысяч врачей и медсестер", - указано в сообщении.Также в рамках социальной ипотеки для врачей, учителей, воспитателей, ученых и тренеров выдали 2 275 сертификатов, следует из приведенных данных.

https://ria.ru/20220602/podmoskove-1792674785.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, московская область (подмосковье), андрей воробьев