https://ria.ru/20220603/kolumbiya-1792773105.html
СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек
СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек - РИА Новости, 03.06.2022
СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате падения лифта в больнице города Санта-Марта на севере Колумбии, сообщила газета El Heraldo. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T04:33
2022-06-03T04:33
2022-06-03T04:33
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колумбия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате падения лифта в больнице города Санта-Марта на севере Колумбии, сообщила газета El Heraldo.Один из основных лифтов здания сломался и упал со значительной высоты до первого этажа.Пострадали четверо пациентов больницы и медсестра. Всем была оказана помощь.
https://ria.ru/20220602/oklakhoma-1792503373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия
СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек
El Heraldo: при падении лифта в больнице на севере Колумбии пострадали пять человек