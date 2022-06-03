https://ria.ru/20220603/kolumbiya-1792773105.html

СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек

СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек - РИА Новости, 03.06.2022

СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате падения лифта в больнице города Санта-Марта на севере Колумбии, сообщила газета El Heraldo. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T04:33

2022-06-03T04:33

2022-06-03T04:33

в мире

колумбия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737169154_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_548fc052541c323fc3362fc763f3e2d0.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате падения лифта в больнице города Санта-Марта на севере Колумбии, сообщила газета El Heraldo.Один из основных лифтов здания сломался и упал со значительной высоты до первого этажа.Пострадали четверо пациентов больницы и медсестра. Всем была оказана помощь.

https://ria.ru/20220602/oklakhoma-1792503373.html

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, колумбия