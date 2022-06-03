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СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек - РИА Новости, 03.06.2022
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СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек
СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек - РИА Новости, 03.06.2022
СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате падения лифта в больнице города Санта-Марта на севере Колумбии, сообщила газета El Heraldo. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T04:33
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в мире
колумбия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате падения лифта в больнице города Санта-Марта на севере Колумбии, сообщила газета El Heraldo.Один из основных лифтов здания сломался и упал со значительной высоты до первого этажа.Пострадали четверо пациентов больницы и медсестра. Всем была оказана помощь.
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в мире, колумбия
04:33 03.06.2022
 
СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек

El Heraldo: при падении лифта в больнице на севере Колумбии пострадали пять человек

© AP Photo / Ferley OspinaМашины скорой помощи, Колумбия
Машины скорой помощи, Колумбия - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Ferley Ospina
Машины скорой помощи, Колумбия. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате падения лифта в больнице города Санта-Марта на севере Колумбии, сообщила газета El Heraldo.
"По меньшей мере пять человек пострадали в результате инцидента в медицинском центре Санта-Марии", - пишет издание.
Один из основных лифтов здания сломался и упал со значительной высоты до первого этажа.
Пострадали четверо пациентов больницы и медсестра. Всем была оказана помощь.
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