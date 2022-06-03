https://ria.ru/20220603/knigi-1792832107.html

Открытие книжного фестиваля "Красная площадь" перенесли из-за непогоды

Открытие книжного фестиваля "Красная площадь" перенесли из-за непогоды - РИА Новости, 03.06.2022

Открытие книжного фестиваля "Красная площадь" перенесли из-за непогоды

Открытие книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве перенесено с 12.00 на 14.00 в связи с погодным условиями, сообщает пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:45

2022-06-03T11:45

2022-06-03T14:01

культура

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россия

москва

книжный фестиваль "красная площадь"

новости культуры

книги

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Открытие книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве перенесено с 12.00 на 14.00 в связи с погодным условиями, сообщает пресс-служба фестиваля."В связи с неблагоприятными погодными условиями, церемония открытия книжного фестиваля "Красная площадь" переносится сегодня с 12.00 на 14.00", — говорится в сообщении.Фестиваль, который продлится по 6 июня, будет включать в себя более 500 событий. Мероприятие состоится офлайн, а для его основных проектов запланированы трансляции. Гостей ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре и новые книги со всей России.Книжный фестиваль "Красная площадь" проводится ежегодно с 2015 года ко дню рождения Александра Пушкина.

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Светлана Вовк

что посмотреть , александр пушкин, россия, москва, книжный фестиваль "красная площадь", новости культуры, книги, куда сходить