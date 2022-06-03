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Более 35 млн однолетников высадят на клумбах Москвы этим летом - РИА Новости, 03.06.2022
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Более 35 млн однолетников высадят на клумбах Москвы этим летом
Более 35 млн однолетников высадят на клумбах Москвы этим летом - РИА Новости, 03.06.2022
Более 35 млн однолетников высадят на клумбах Москвы этим летом
Специалисты московского комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников, в ближайшее время в столице на клумбах высадят более 35 миллионов... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:01
2022-06-03T12:27
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москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников, в ближайшее время в столице на клумбах высадят более 35 миллионов однолетников, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей. В ближайшее время вместо отцветающих виолы и тюльпанов на клумбы высадят более 35 миллионов однолетников. Среди них петунии, бегонии и цинерарии", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства МосквыКроме того, в сообщении отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастили свыше 150 сортов цветов. В их числе более 25 разновидностей петунии. Эти цветы хорошо переносят изменения погоды и отличаются продолжительным периодом цветения. Это и около 25 сортов бегонии, она очищает воздух от пыли и бактерий и благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы человека. А также выращена морозостойкая цинерария, которая украшает клумбы до первых заморозков.В сообщении уточняется, что общая площадь городских клумб в этом году – 880 тысяч квадратных метров. Самые большие и красивые традиционно оформили на Манежной площади, у Большого театра, на Новом Арбате, на Поклонной горе.
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москва, городское хозяйство москвы, общество
08:01 03.06.2022 (обновлено: 12:27 03.06.2022)
 

Более 35 млн однолетников высадят на клумбах Москвы этим летом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВысадка цветов в Москве
Высадка цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников, в ближайшее время в столице на клумбах высадят более 35 миллионов однолетников, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей. В ближайшее время вместо отцветающих виолы и тюльпанов на клумбы высадят более 35 миллионов однолетников. Среди них петунии, бегонии и цинерарии", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы
Кроме того, в сообщении отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастили свыше 150 сортов цветов. В их числе более 25 разновидностей петунии. Эти цветы хорошо переносят изменения погоды и отличаются продолжительным периодом цветения. Это и около 25 сортов бегонии, она очищает воздух от пыли и бактерий и благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы человека. А также выращена морозостойкая цинерария, которая украшает клумбы до первых заморозков.
В сообщении уточняется, что общая площадь городских клумб в этом году – 880 тысяч квадратных метров. Самые большие и красивые традиционно оформили на Манежной площади, у Большого театра, на Новом Арбате, на Поклонной горе.
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