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Более 35 млн однолетников высадят на клумбах Москвы этим летом

Более 35 млн однолетников высадят на клумбах Москвы этим летом - РИА Новости, 03.06.2022

Более 35 млн однолетников высадят на клумбах Москвы этим летом

Специалисты московского комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников, в ближайшее время в столице на клумбах высадят более 35 миллионов... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:01

2022-06-03T08:01

2022-06-03T12:27

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты московского комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников, в ближайшее время в столице на клумбах высадят более 35 миллионов однолетников, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей. В ближайшее время вместо отцветающих виолы и тюльпанов на клумбы высадят более 35 миллионов однолетников. Среди них петунии, бегонии и цинерарии", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства МосквыКроме того, в сообщении отмечается, что к новому сезону в теплицах ГБУ "Озеленение" вырастили свыше 150 сортов цветов. В их числе более 25 разновидностей петунии. Эти цветы хорошо переносят изменения погоды и отличаются продолжительным периодом цветения. Это и около 25 сортов бегонии, она очищает воздух от пыли и бактерий и благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы человека. А также выращена морозостойкая цинерария, которая украшает клумбы до первых заморозков.В сообщении уточняется, что общая площадь городских клумб в этом году – 880 тысяч квадратных метров. Самые большие и красивые традиционно оформили на Манежной площади, у Большого театра, на Новом Арбате, на Поклонной горе.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество