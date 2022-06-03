https://ria.ru/20220603/kitezh-1792832340.html

Где ушел под воду Китеж-град. Тайна озера Светлояр

Где ушел под воду Китеж-град. Тайна озера Светлояр - РИА Новости, 03.06.2022

Где ушел под воду Китеж-град. Тайна озера Светлояр

"И досель тот град невидим стоит": по легенде, город Китеж ушел под воду (по другой версии - стал невидимым), когда его пытались взять татаро-монголы. Известно его возможное местоположение - озеро Светлояр в Нижегородской области.

2022-06-03T12:00

2022-06-03T12:00

2022-06-03T12:00

какая-то мистика

подкаст

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Где ушел под воду Китеж-град. Тайна озера Светлояр "И досель тот град невидим стоит": по легенде, город Китеж ушел под воду (по другой версии - стал невидимым), когда его пытались взять татаро-монголы. Известно его возможное местоположение - озеро Светлояр в Нижегородской области. Но был ли такой город и что с ним стало? Выясняем вместе с директором Музея-заповедника "Град Китеж" Алексеем Грозой. audio/mpeg

Где ушел под воду Китеж-град. Тайна озера Светлояр "И досель тот град невидим стоит": по легенде, город Китеж ушел под воду (по другой версии - стал невидимым), когда его пытались взять татаро-монголы. Известно его возможное местоположение - озеро Светлояр в Нижегородской области. Но был ли такой город и что с ним стало? Выясняем вместе с директором Музея-заповедника "Град Китеж" Алексеем Грозой. audio/mpeg

Но был ли такой город и что с ним стало? Выясняем вместе с директором Музея-заповедника "Град Китеж" Алексеем Грозой.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Дарья ДубининаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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