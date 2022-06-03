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В Кишиневе обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности - РИА Новости, 03.06.2022
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В Кишиневе обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности
В Кишиневе обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности - РИА Новости, 03.06.2022
В Кишиневе обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности
Представители Кишинева в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) обеспокоены усилением... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:15
2022-06-03T17:15
в мире
здоровье - общество
молдавия
кишинев
тирасполь
обсе
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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Представители Кишинева в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности, сообщает в пятницу пресс-служба Бюро по реинтеграции.В Бюро по реинтеграции сообщили, что задокументировали данные факты и поставили в известность об этом миссию ОБСЕ."Эти нарушения были задокументированы миссией ОБСЕ в Молдавии. Представители миссии включили в свой майский мониторинг 23 случая, выявленных в Каменском, Рыбницком, Дубоссарском, Григориопольском, Слободзейском районах, в городах Тирасполь и Бендеры усиленные бетонными блоками посты с вооруженным персоналом", - заявили в ведомстве.Объединённая контрольная комиссия — трёхсторонняя миротворческая сила и объединённая структура военного командования из Молдавии, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Молдавией и Украиной.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, тирасполь, обсе
17:15 03.06.2022
 
В Кишиневе обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности

Представители Кишинева хотят снять блокпосты, установленные Тирасполем в Зоне безопасности

© Фото : МВД ПМРБлокпост в Приднестровье
Блокпост в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : МВД ПМР
Блокпост в Приднестровье. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Представители Кишинева в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности, сообщает в пятницу пресс-служба Бюро по реинтеграции.
"Центральной темой очередного заседания Объединенной контрольной комиссии стало одностороннее установление постов и незаконное нахождение в Зоне безопасности представителей, подчиненных Тирасполю силовых структур, вооруженных автоматическим оружием. Делегация Кишинева призвала к выводу постов и снятию других преград, препятствующих свободному передвижению граждан", - отметили в правительственной структуре Молдавии.
В Бюро по реинтеграции сообщили, что задокументировали данные факты и поставили в известность об этом миссию ОБСЕ.
"Эти нарушения были задокументированы миссией ОБСЕ в Молдавии. Представители миссии включили в свой майский мониторинг 23 случая, выявленных в Каменском, Рыбницком, Дубоссарском, Григориопольском, Слободзейском районах, в городах Тирасполь и Бендеры усиленные бетонными блоками посты с вооруженным персоналом", - заявили в ведомстве.
Объединённая контрольная комиссия — трёхсторонняя миротворческая сила и объединённая структура военного командования из Молдавии, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Молдавией и Украиной.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
В миреЗдоровье - ОбществоМолдавияКишиневТираспольОБСЕ
 
 
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