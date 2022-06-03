В Кишиневе обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности
Представители Кишинева хотят снять блокпосты, установленные Тирасполем в Зоне безопасности
© Фото : МВД ПМРБлокпост в Приднестровье
© Фото : МВД ПМР
Блокпост в Приднестровье. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Представители Кишинева в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности, сообщает в пятницу пресс-служба Бюро по реинтеграции.
"Центральной темой очередного заседания Объединенной контрольной комиссии стало одностороннее установление постов и незаконное нахождение в Зоне безопасности представителей, подчиненных Тирасполю силовых структур, вооруженных автоматическим оружием. Делегация Кишинева призвала к выводу постов и снятию других преград, препятствующих свободному передвижению граждан", - отметили в правительственной структуре Молдавии.
В Бюро по реинтеграции сообщили, что задокументировали данные факты и поставили в известность об этом миссию ОБСЕ.
"Эти нарушения были задокументированы миссией ОБСЕ в Молдавии. Представители миссии включили в свой майский мониторинг 23 случая, выявленных в Каменском, Рыбницком, Дубоссарском, Григориопольском, Слободзейском районах, в городах Тирасполь и Бендеры усиленные бетонными блоками посты с вооруженным персоналом", - заявили в ведомстве.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.