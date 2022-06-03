https://ria.ru/20220603/kishinev-1792979395.html

В Кишиневе обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности

В Кишиневе обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности - РИА Новости, 03.06.2022

В Кишиневе обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности

Представители Кишинева в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) обеспокоены усилением... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:15

2022-06-03T17:15

2022-06-03T17:15

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молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Представители Кишинева в Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) обеспокоены усилением блокпостов в Зоне безопасности, сообщает в пятницу пресс-служба Бюро по реинтеграции.В Бюро по реинтеграции сообщили, что задокументировали данные факты и поставили в известность об этом миссию ОБСЕ."Эти нарушения были задокументированы миссией ОБСЕ в Молдавии. Представители миссии включили в свой майский мониторинг 23 случая, выявленных в Каменском, Рыбницком, Дубоссарском, Григориопольском, Слободзейском районах, в городах Тирасполь и Бендеры усиленные бетонными блоками посты с вооруженным персоналом", - заявили в ведомстве.Объединённая контрольная комиссия — трёхсторонняя миротворческая сила и объединённая структура военного командования из Молдавии, Приднестровья и России, действующая в демилитаризованной зоне на границе между Молдавией и Украиной.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220603/ispaniya-1792950754.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, молдавия, кишинев, тирасполь, обсе