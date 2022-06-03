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Киркоров пригласил 90 гостей на 90-летие отца - РИА Новости, 03.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220603/kirkorov-1792799585.html
Киркоров пригласил 90 гостей на 90-летие отца
Киркоров пригласил 90 гостей на 90-летие отца - РИА Новости, 03.06.2022
Киркоров пригласил 90 гостей на 90-летие отца
Филипп Киркоров устроил отцу Бедросу сюрприз на его 90-летие, рассказала РИА Новости пресс-секретарь певца Екатерина Успенская. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:20
2022-06-03T10:20
шоубиз
филипп киркоров
шоу-бизнес
бедрос киркоров
знаменитости
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Филипп Киркоров устроил отцу Бедросу сюрприз на его 90-летие, рассказала РИА Новости пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.Успенская добавила, что среди гостей были Евгений Петросян, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Александр Буйнов, семья Маликовых, Николай Басков, Алсу, Лариса Долина, Жасмин, Наташа Королёва, Яна Рудковская и другие.Народный артист России, лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве Бедрос Киркоров отметил в четверг 90-летие. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
https://radiosputnik.ria.ru/20220602/kirkorov-1792639557.html
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филипп киркоров, шоу-бизнес, бедрос киркоров, знаменитости
10:20 03.06.2022
 
Киркоров пригласил 90 гостей на 90-летие отца

Киркоров пригласил 90 гостей на 90-летие отца Бедроса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьера "Суворов. Великое путешествие"
Премьера Суворов. Великое путешествие - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Филипп Киркоров устроил отцу Бедросу сюрприз на его 90-летие, рассказала РИА Новости пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.
"Все гости (90 человек) тайно пришли в ресторан в Москве. Надели капитанские фуражки, тельняшки. И спрятались в зале. А Филипп приехал с Бедросом на семейный ужин. Ткань перед входом в зал упала – а там все гости, его близкие друзья", – сказала она.
Успенская добавила, что среди гостей были Евгений Петросян, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Александр Буйнов, семья Маликовых, Николай Басков, Алсу, Лариса Долина, Жасмин, Наташа Королёва, Яна Рудковская и другие.
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Киркоров трогательно поздравил своего отца-юбиляра
Народный артист России, лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве Бедрос Киркоров отметил в четверг 90-летие. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).
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