Киркоров пригласил 90 гостей на 90-летие отца

"Все гости (90 человек) тайно пришли в ресторан в Москве. Надели капитанские фуражки, тельняшки. И спрятались в зале. А Филипп приехал с Бедросом на семейный ужин. Ткань перед входом в зал упала – а там все гости, его близкие друзья", – сказала она.