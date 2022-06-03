03:05 03.06.2022 (обновлено: 18:17 03.06.2022)
Байкер Хирург прокомментировал спецоперацию на Украине
Байкер Хирург назвал спецоперацию частью "кромешной схватки" между Россией и Западом
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Спецоперация на Украине – это часть "кромешной схватки" между Россией и Западом, но победа будет за нами, только она обеспечит РФ право на существование, заявил РИА Новости президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).
"Война никогда никому не приносила блага, но только война возвращала России право на существование. Именно поэтому для нас слова "война" и "победа" являются синонимами", - сказал Залдастанов.
По его словам, сейчас между Россией и Западом идет война, в том числе, за веру. "Все войны у России – с тьмой и преисподней. И мы вновь вступили в эту войну. Это кромешная схватка, в которой задействованы все ресурсы врагов. Но что бы они ни делали, победа будет за нами. Враг будет разбит", - подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что войну с тьмой и преисподней Россия ведет на протяжении веков, а "сейчас снова пора браться за вековечное русское дело". "В этой беспощадной схватке Россия победит, потому что с нами Бог, за нами правда", - сказал Залдастанов.
Накануне он поздравил верующих с праздником Вознесения Христова, пожелал "единства всему Русскому миру" и здоровья президенту России - "кормчему, лидеру, с кем будет связана победа".
Ранее байкеры из Сербии и всероссийского мотоклуба "Ночные волки" во главе с Хирургом передали патриарху Московскому и всея Руси Кириллу икону святителя Петра Цетиньского из монастыря Острог в Черногории. Передавая икону, Залдастанов отметил, что сербы хорошо понимают, чего хотят добиться враги России, которые "в свое время отделили Косово от Сербии, а сейчас хотят лишить нас Киево-Печерской лавры". По данным сайта РПЦ, святитель Петр Цетиньский, митрополит Черногории в XVIII-XIX веках, выступал за союз Сербии и южных славян с Россией.
Алескандр Залдастанов (Хирург) родился в Кировограде, в Москве закончил 3-й мединститут им. Семашко, работал врачом и, как сообщается на сайте "Ночных Волков", получил прозвище "Хирург" в соответствии с образованием. В 1989 году Залдастанов организовал в Москве мотоклуб "Ночные волки", который со временем стал международным и затем всероссийским. В 2021 году Хирург получил паспорта ЛНР и ДНР.
"Ночные волки" проводят международный мотомарш "Дороги Победы", который ежегодно проходит ко дню Победы в Великой Отечественной войне. В 2022 году "Дороги Победы" прошли на территории России, Белоруссии, Чехии, Словакии, Словении, Сербии, Болгарии и Германии. Также среди известных проектов мотоклуба - создание прототипа серийного русского мотоцикла, социальный проект - новогодняя сказка для детей, в том числе, с Донбасса, московский Байк-центр в Нижних Мневниках и международное Байк-шоу в Севастополе.