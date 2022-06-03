https://ria.ru/20220603/khirurg-1792770505.html

Байкер Хирург прокомментировал спецоперацию на Украине

Байкер Хирург прокомментировал спецоперацию на Украине - РИА Новости, 03.06.2022

Байкер Хирург прокомментировал спецоперацию на Украине

Спецоперация на Украине – это часть "кромешной схватки" между Россией и Западом, но победа будет за нами, только она обеспечит РФ право на существование, заявил РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:05

2022-06-03T03:05

2022-06-03T18:17

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

александр "хирург" залдастанов

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Спецоперация на Украине – это часть "кромешной схватки" между Россией и Западом, но победа будет за нами, только она обеспечит РФ право на существование, заявил РИА Новости президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).По его словам, сейчас между Россией и Западом идет война, в том числе, за веру. "Все войны у России – с тьмой и преисподней. И мы вновь вступили в эту войну. Это кромешная схватка, в которой задействованы все ресурсы врагов. Но что бы они ни делали, победа будет за нами. Враг будет разбит", - подчеркнул собеседник агентства.Он добавил, что войну с тьмой и преисподней Россия ведет на протяжении веков, а "сейчас снова пора браться за вековечное русское дело". "В этой беспощадной схватке Россия победит, потому что с нами Бог, за нами правда", - сказал Залдастанов.Накануне он поздравил верующих с праздником Вознесения Христова, пожелал "единства всему Русскому миру" и здоровья президенту России - "кормчему, лидеру, с кем будет связана победа".Ранее байкеры из Сербии и всероссийского мотоклуба "Ночные волки" во главе с Хирургом передали патриарху Московскому и всея Руси Кириллу икону святителя Петра Цетиньского из монастыря Острог в Черногории. Передавая икону, Залдастанов отметил, что сербы хорошо понимают, чего хотят добиться враги России, которые "в свое время отделили Косово от Сербии, а сейчас хотят лишить нас Киево-Печерской лавры". По данным сайта РПЦ, святитель Петр Цетиньский, митрополит Черногории в XVIII-XIX веках, выступал за союз Сербии и южных славян с Россией.Алескандр Залдастанов (Хирург) родился в Кировограде, в Москве закончил 3-й мединститут им. Семашко, работал врачом и, как сообщается на сайте "Ночных Волков", получил прозвище "Хирург" в соответствии с образованием. В 1989 году Залдастанов организовал в Москве мотоклуб "Ночные волки", который со временем стал международным и затем всероссийским. В 2021 году Хирург получил паспорта ЛНР и ДНР."Ночные волки" проводят международный мотомарш "Дороги Победы", который ежегодно проходит ко дню Победы в Великой Отечественной войне. В 2022 году "Дороги Победы" прошли на территории России, Белоруссии, Чехии, Словакии, Словении, Сербии, Болгарии и Германии. Также среди известных проектов мотоклуба - создание прототипа серийного русского мотоцикла, социальный проект - новогодняя сказка для детей, в том числе, с Донбасса, московский Байк-центр в Нижних Мневниках и международное Байк-шоу в Севастополе.

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792903099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, украина, александр "хирург" залдастанов