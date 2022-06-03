https://ria.ru/20220603/khimzavod-1792772293.html

В Индии произошел пожар на химзаводе

В Индии произошел пожар на химзаводе - РИА Новости, 03.06.2022

В Индии произошел пожар на химзаводе

Крупный пожар и взрывы произошли на территории химического завода компании Deepak Nitrite в западном штате Индии Гуджарат, пострадали семь человек, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:59

2022-06-03T03:59

2022-06-03T04:00

в мире

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн - РИА Новости. Крупный пожар и взрывы произошли на территории химического завода компании Deepak Nitrite в западном штате Индии Гуджарат, пострадали семь человек, сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на местные власти."Пожар охватил часть химического завода компании Deepak Nitrite в промышленной зоне на окраине Вадодары в штате Гуджарат, семь работников госпитализированы, живущие поблизости 700 человек перемещены в безопасные места", - заявили власти.Издание Times of India пишет, что взрывы с места происшествия были слышны за несколько километров.Компания Deepak Nitrite производит широкий спектр химических продуктов, включая агрохимикаты, красители, каучук, фармацевтические препараты, специальные и тонкие химикаты.

https://ria.ru/20220526/senegal-1790755965.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индия