https://ria.ru/20220603/kapitoliy-1793059648.html

В США задержали мужчину с пистолетом у здания Капитолия

В США задержали мужчину с пистолетом у здания Капитолия - РИА Новости, 03.06.2022

В США задержали мужчину с пистолетом у здания Капитолия

Полиция США сообщила в пятницу о задержании мужчины, припарковавшего автомобиль возле здания Капитолия, у него были найдены поддельное удостоверение,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T22:50

2022-06-03T22:50

2022-06-03T22:59

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Полиция США сообщила в пятницу о задержании мужчины, припарковавшего автомобиль возле здания Капитолия, у него были найдены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет и боеприпасы.Согласно релизу, дежурный сотрудник полиции в 5.00 утра по местному времени (12.00 мск) подошел к мужчине, который припарковал свой автомобиль возле Капитолия. Мужчина представился следователем по уголовным делам и предъявил сотрудникам полиции поддельное удостоверение с надписью "Управление Интерпола". Он также разрешил правоохранителям осмотреть свой автомобиль.Отмечается, что подозреваемым оказался отставной полицейский из Нью-Йорка Джером Фелипе. Его подозревают в незаконном владении магазинами большой емкости и незарегистрированными боеприпасами.Следователи выясняют причину, по которой Фелипе припарковал автомобиль возле Капитолия США.

https://ria.ru/20220529/naemniki-1791579081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, авто, сша, нью-йорк (город), интерпол