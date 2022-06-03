22:50 03.06.2022 (обновлено: 22:59 03.06.2022)
В США задержали мужчину с пистолетом у здания Капитолия
Полиция США задержала мужчину с поддельным удостоверением и пистолетом у Капитолия
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Полиция США сообщила в пятницу о задержании мужчины, припарковавшего автомобиль возле здания Капитолия, у него были найдены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет и боеприпасы.
"Сегодня утром возле Капитолия США был задержан мужчина из Мичигана после того, как при нем были найдены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет, магазины большой емкости и другая амуниция", - говорится в релизе полиции.
Согласно релизу, дежурный сотрудник полиции в 5.00 утра по местному времени (12.00 мск) подошел к мужчине, который припарковал свой автомобиль возле Капитолия. Мужчина представился следователем по уголовным делам и предъявил сотрудникам полиции поддельное удостоверение с надписью "Управление Интерпола". Он также разрешил правоохранителям осмотреть свой автомобиль.
Отмечается, что подозреваемым оказался отставной полицейский из Нью-Йорка Джером Фелипе. Его подозревают в незаконном владении магазинами большой емкости и незарегистрированными боеприпасами.
Следователи выясняют причину, по которой Фелипе припарковал автомобиль возле Капитолия США.
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