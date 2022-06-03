https://ria.ru/20220603/kadyrov-1793023174.html

Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы

Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы - РИА Новости, 03.06.2022

Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым, на которой обсуждались вопросы, "не терпящие отлагательств". РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:02

2022-06-03T19:02

2022-06-03T19:02

россия

безопасность

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым, на которой обсуждались вопросы, "не терпящие отлагательств"."Мы подробно обсудили ряд вопросов, не терпящих отлагательств. С прошлой нашей встречи накопилось много разных тем, в том числе и проблемных, для подробного обсуждения и профессиональной оценки. Мы с Александром Васильевичем пришли к новым идеям и альтернативному видению затронутых тем. Это позволит нам подойти к решению проблемных вопросов в регионе с абсолютно новой и более выигрышной позиции", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По мнению главы Чечни, обстановка в мире и нездоровый интерес западных стран к России требуют внимательности даже к незначительным проблемам.

https://ria.ru/20220520/banda-1789651558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)