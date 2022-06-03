https://ria.ru/20220603/kadyrov-1793023174.html
Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы
Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы - РИА Новости, 03.06.2022
Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым, на которой обсуждались вопросы, "не терпящие отлагательств". РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:02
2022-06-03T19:02
2022-06-03T19:02
россия
безопасность
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым, на которой обсуждались вопросы, "не терпящие отлагательств"."Мы подробно обсудили ряд вопросов, не терпящих отлагательств. С прошлой нашей встречи накопилось много разных тем, в том числе и проблемных, для подробного обсуждения и профессиональной оценки. Мы с Александром Васильевичем пришли к новым идеям и альтернативному видению затронутых тем. Это позволит нам подойти к решению проблемных вопросов в регионе с абсолютно новой и более выигрышной позиции", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По мнению главы Чечни, обстановка в мире и нездоровый интерес западных стран к России требуют внимательности даже к незначительным проблемам.
https://ria.ru/20220520/banda-1789651558.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы
Кадыров и директор ФСБ Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы