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Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы - РИА Новости, 03.06.2022
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Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы
Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы - РИА Новости, 03.06.2022
Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым, на которой обсуждались вопросы, "не терпящие отлагательств". РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:02
2022-06-03T19:02
россия
безопасность
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым, на которой обсуждались вопросы, "не терпящие отлагательств"."Мы подробно обсудили ряд вопросов, не терпящих отлагательств. С прошлой нашей встречи накопилось много разных тем, в том числе и проблемных, для подробного обсуждения и профессиональной оценки. Мы с Александром Васильевичем пришли к новым идеям и альтернативному видению затронутых тем. Это позволит нам подойти к решению проблемных вопросов в регионе с абсолютно новой и более выигрышной позиции", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По мнению главы Чечни, обстановка в мире и нездоровый интерес западных стран к России требуют внимательности даже к незначительным проблемам.
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россия, безопасность, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
19:02 03.06.2022
 
Кадыров и Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы

Кадыров и директор ФСБ Бортников обсудили "не терпящие отлагательств" вопросы

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 3 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым, на которой обсуждались вопросы, "не терпящие отлагательств".
"Мы подробно обсудили ряд вопросов, не терпящих отлагательств. С прошлой нашей встречи накопилось много разных тем, в том числе и проблемных, для подробного обсуждения и профессиональной оценки. Мы с Александром Васильевичем пришли к новым идеям и альтернативному видению затронутых тем. Это позволит нам подойти к решению проблемных вопросов в регионе с абсолютно новой и более выигрышной позиции", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. По мнению главы Чечни, обстановка в мире и нездоровый интерес западных стран к России требуют внимательности даже к незначительным проблемам.
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РоссияБезопасностьЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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