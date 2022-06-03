https://ria.ru/20220603/istoriya-1792907225.html

Киевский режим не гнушался искажением истории, заявил Кравцов

Киевский режим не гнушался искажением истории, заявил Кравцов - РИА Новости, 03.06.2022

Киевский режим не гнушался искажением истории, заявил Кравцов

Киевский режим не гнушался искажением истории, есть все доказательства этого, сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая по... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:42

2022-06-03T14:42

2022-06-03T14:42

общество

сергей кравцов

украина

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим не гнушался искажением истории, есть все доказательства этого, сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая по видеосвязи на первом образовательном форуме вузов России и Донбасса, который проходит в Ростове-на-Дону.Он уточнил, что выводы были сделаны на основе анализа более 300 школьных учебников по истории, географии, литературе. "Дети не виноваты, что их вводили в заблуждение. На мой взгляд, лучший способ - это когда ребята узнают правду, общаясь со школьниками из разных регионов нашей страны. Мы такое взаимодействие обеспечим", - сказал он.

https://ria.ru/20220601/rossiya-1792393660.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей кравцов, украина, россия