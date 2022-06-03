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Киевский режим не гнушался искажением истории, заявил Кравцов - РИА Новости, 03.06.2022
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Киевский режим не гнушался искажением истории, заявил Кравцов
Киевский режим не гнушался искажением истории, заявил Кравцов - РИА Новости, 03.06.2022
Киевский режим не гнушался искажением истории, заявил Кравцов
Киевский режим не гнушался искажением истории, есть все доказательства этого, сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая по... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:42
2022-06-03T14:42
общество
сергей кравцов
украина
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим не гнушался искажением истории, есть все доказательства этого, сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая по видеосвязи на первом образовательном форуме вузов России и Донбасса, который проходит в Ростове-на-Дону.Он уточнил, что выводы были сделаны на основе анализа более 300 школьных учебников по истории, географии, литературе. "Дети не виноваты, что их вводили в заблуждение. На мой взгляд, лучший способ - это когда ребята узнают правду, общаясь со школьниками из разных регионов нашей страны. Мы такое взаимодействие обеспечим", - сказал он.
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общество, сергей кравцов, украина, россия
14:42 03.06.2022
 
Киевский режим не гнушался искажением истории, заявил Кравцов

Кравцов: киевский режим не гнушался искажением истории, есть все доказательства этого

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти"
Министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции "Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти" . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим не гнушался искажением истории, есть все доказательства этого, сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая по видеосвязи на первом образовательном форуме вузов России и Донбасса, который проходит в Ростове-на-Дону.
"Пятого мая я был в Донецке. Подробно обсуждали с главами республик вопрос, связанный с подготовкой учителей, в том числе на освобожденных территориях. К сожалению, киевский режим не гнушался ничем, в том числе искажением истории, фальсификации фактов. У нас есть все доказательства", - сказал Кравцов.
Он уточнил, что выводы были сделаны на основе анализа более 300 школьных учебников по истории, географии, литературе. "Дети не виноваты, что их вводили в заблуждение. На мой взгляд, лучший способ - это когда ребята узнают правду, общаясь со школьниками из разных регионов нашей страны. Мы такое взаимодействие обеспечим", - сказал он.
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