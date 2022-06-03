https://ria.ru/20220603/issledovaniya-1793062205.html

ЕР хочет поддержать совместные научные исследования России и Донбасса

ЕР хочет поддержать совместные научные исследования России и Донбасса - РИА Новости, 03.06.2022

ЕР хочет поддержать совместные научные исследования России и Донбасса

"Единая Россия" предлагает разработать меры поддержки совместных научных исследований России, ДНР и ЛНР, взаимодействие научных организаций обсудили на первом... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T23:20

2022-06-03T23:20

2022-06-03T23:20

александр мажуга

валерий фальков

сергей кравцов

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает разработать меры поддержки совместных научных исследований России, ДНР и ЛНР, взаимодействие научных организаций обсудили на первом образовательном форуме вузов РФ и Донбасса в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба "Единой России"."Сегодня перед республиками Донбасса стоят новые вызовы, связанные со становлением новой экономики, развитие которой немыслимо без передовой науки. России необходимо предложить инструменты взаимодействия учёных наших стран, разработать специальную программу академической мобильности, привлечь недостающие кадры для восстановления образования и науки", — сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на открытии форума.Также он подчеркнул, что научно-исследовательские институты (НИИ) и вузы ДНР и ЛНР всегда были ведущими в предметных областях химии, физики, математики и биологии.Уточняется, что форум в Ростове-на-Дону проводится с 3 по 5 июня. В нём примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, представители федеральных органов власти РФ, министерств образования и науки ДНР и ЛНР, ректоры и профессорско-преподавательский состав вузов России и ЛДНР.Подчёркивается, что на форуме обсудят вопросы интеграции студентов из Донбасса в российский образовательный процесс. В частности, внедрение совместных образовательных программ, организацию академических обменов преподавателей и студентов, перспективы сотрудничества в сфере психологического сопровождения студентов и преподавателей вузов."Запланировано подписание международных меморандумов о сотрудничестве между Минобрнауки России и министерствами образования и науки ДНР и ЛНР, а также межвузовских соглашений о сотрудничестве", - говорится в сообщении.Отмечается, что от партии назначены ответственные за территории ДНР и ЛНР, которые займутся гармонизацией законодательства.

https://ria.ru/20220602/kherson-1792665545.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр мажуга, валерий фальков, сергей кравцов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф