https://ria.ru/20220603/ispaniya-1792950754.html
Испания откроет дипломатический офис в Кишиневе
Испания откроет дипломатический офис в Кишиневе - РИА Новости, 03.06.2022
Испания откроет дипломатический офис в Кишиневе
Испания в скором времени откроет дипломатический офис в Кишиневе для укрепления двусторонних отношений с Молдавией, заявил испанский премьер Педро Санчес. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:26
2022-06-03T16:26
2022-06-03T16:26
в мире
майя санду
наталья гаврилица
испания
молдавия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Испания в скором времени откроет дипломатический офис в Кишиневе для укрепления двусторонних отношений с Молдавией, заявил испанский премьер Педро Санчес.Ранее сообщалось, что Санчес в пятницу прибыл с визитом в Молдавию, где проведет встречу с молдавским президентом Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и посетит центр для размещения беженцев с Украины."Правительство Испании поддерживает Молдову. В скором времени мы собираемся открыть дипломатический офис Испании в Кишиневе, чтобы еще больше укрепить наши двусторонние отношения. Кроме того, мы направляем в эту страну гуманитарную помощь для заботы о людях, прибывающих из Украины, - заявил Санчес в ходе совместной пресс-конференции с Санду, отрывок которой опубликован в Twitter испанского премьера.Санчес заявил, что Испания готова принять две тысячи украинских беженцев, которые сейчас находятся в Молдавии.
https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html
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в мире, майя санду, наталья гаврилица, испания, молдавия, кишинев
Испания откроет дипломатический офис в Кишиневе
Премьер Санчес: Испания откроет дипломатический офис в Кишиневе для укрепления отношений