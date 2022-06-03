https://ria.ru/20220603/ispaniya-1792950754.html

Испания откроет дипломатический офис в Кишиневе

Испания откроет дипломатический офис в Кишиневе - РИА Новости, 03.06.2022

Испания откроет дипломатический офис в Кишиневе

Испания в скором времени откроет дипломатический офис в Кишиневе для укрепления двусторонних отношений с Молдавией, заявил испанский премьер Педро Санчес. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:26

2022-06-03T16:26

2022-06-03T16:26

в мире

майя санду

наталья гаврилица

испания

молдавия

кишинев

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Испания в скором времени откроет дипломатический офис в Кишиневе для укрепления двусторонних отношений с Молдавией, заявил испанский премьер Педро Санчес.Ранее сообщалось, что Санчес в пятницу прибыл с визитом в Молдавию, где проведет встречу с молдавским президентом Майей Санду, премьером Натальей Гаврилицей и посетит центр для размещения беженцев с Украины."Правительство Испании поддерживает Молдову. В скором времени мы собираемся открыть дипломатический офис Испании в Кишиневе, чтобы еще больше укрепить наши двусторонние отношения. Кроме того, мы направляем в эту страну гуманитарную помощь для заботы о людях, прибывающих из Украины, - заявил Санчес в ходе совместной пресс-конференции с Санду, отрывок которой опубликован в Twitter испанского премьера.Санчес заявил, что Испания готова принять две тысячи украинских беженцев, которые сейчас находятся в Молдавии.

https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html

https://ria.ru/20220602/toplivo-1792614260.html

испания

молдавия

кишинев

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в мире, майя санду, наталья гаврилица, испания, молдавия, кишинев