https://ria.ru/20220603/iran-1792993338.html

Лавров и глава МИД Ирана обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки

Лавров и глава МИД Ирана обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 03.06.2022

Лавров и глава МИД Ирана обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного контакта обсудили переговоры вокруг иранской... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:37

2022-06-03T17:37

2022-06-03T17:37

в мире

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иран

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

магатэ

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного контакта обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки и Украину, сообщил МИД РФ.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны."Основное внимание было уделено ситуации вокруг переговоров о возобновлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе в контексте открывающейся 6 июня 2022 г. сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792851102.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, магатэ