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Лавров и глава МИД Ирана обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 03.06.2022
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Лавров и глава МИД Ирана обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки
Лавров и глава МИД Ирана обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки - РИА Новости, 03.06.2022
Лавров и глава МИД Ирана обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного контакта обсудили переговоры вокруг иранской... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:37
2022-06-03T17:37
в мире
россия
иран
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
магатэ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного контакта обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки и Украину, сообщил МИД РФ.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны."Основное внимание было уделено ситуации вокруг переговоров о возобновлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе в контексте открывающейся 6 июня 2022 г. сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792851102.html
россия
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в мире, россия, иран, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, магатэ
17:37 03.06.2022
 
Лавров и глава МИД Ирана обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки

Лавров и глава МИД Ирана обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки и Украину

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного контакта обсудили переговоры вокруг иранской ядерной сделки и Украину, сообщил МИД РФ.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
"Основное внимание было уделено ситуации вокруг переговоров о возобновлении полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе в контексте открывающейся 6 июня 2022 г. сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
12:26
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики
 
В миреРоссияИранМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМАГАТЭ
 
 
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