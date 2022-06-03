Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Московской области создадут более 10 тысяч рабочих мест благодаря инвестициям от дружественных стран, объём инвестиций по проектам составляет около 90 миллиардов рублей, рассказали в региональном Мининвесте.
"Инвестблок регионального правительства всегда сохранял диверсифицированный подход к работе с инвесторами и сейчас наращивает активность на рынках дружественных стран. Такими инвесторами на территории Подмосковья заявлено 23 инвестиционных проекта, которые уже завершены или находятся в процессе реализации. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет около 90 миллиардов рублей. Будет создано более 10 тысяч рабочих мест", - приводятся слова зампреда подмосковного правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой в сообщении.
Наиболее активные инвесторы из Индии, Турции и Китая, добавили в министерстве.
"Инвестблок регионального правительства всегда сохранял диверсифицированный подход к работе с инвесторами и сейчас наращивает активность на рынках дружественных стран. Такими инвесторами на территории Подмосковья заявлено 23 инвестиционных проекта, которые уже завершены или находятся в процессе реализации. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет около 90 миллиардов рублей. Будет создано более 10 тысяч рабочих мест", - приводятся слова зампреда подмосковного правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой в сообщении.
Наиболее активные инвесторы из Индии, Турции и Китая, добавили в министерстве.