https://ria.ru/20220603/investitsii-1792850664.html

Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей

Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2022

Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей

В Московской области создадут более 10 тысяч рабочих мест благодаря инвестициям от дружественных стран, объём инвестиций по проектам составляет около 90... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:25

2022-06-03T12:25

2022-06-03T12:25

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Московской области создадут более 10 тысяч рабочих мест благодаря инвестициям от дружественных стран, объём инвестиций по проектам составляет около 90 миллиардов рублей, рассказали в региональном Мининвесте."Инвестблок регионального правительства всегда сохранял диверсифицированный подход к работе с инвесторами и сейчас наращивает активность на рынках дружественных стран. Такими инвесторами на территории Подмосковья заявлено 23 инвестиционных проекта, которые уже завершены или находятся в процессе реализации. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет около 90 миллиардов рублей. Будет создано более 10 тысяч рабочих мест", - приводятся слова зампреда подмосковного правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой в сообщении.Наиболее активные инвесторы из Индии, Турции и Китая, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220601/rabotodateli-1792469237.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, московская область (подмосковье)