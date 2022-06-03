Рейтинг@Mail.ru
Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220603/investitsii-1792850664.html
Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей
Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2022
Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей
В Московской области создадут более 10 тысяч рабочих мест благодаря инвестициям от дружественных стран, объём инвестиций по проектам составляет около 90... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:25
2022-06-03T12:25
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Московской области создадут более 10 тысяч рабочих мест благодаря инвестициям от дружественных стран, объём инвестиций по проектам составляет около 90 миллиардов рублей, рассказали в региональном Мининвесте."Инвестблок регионального правительства всегда сохранял диверсифицированный подход к работе с инвесторами и сейчас наращивает активность на рынках дружественных стран. Такими инвесторами на территории Подмосковья заявлено 23 инвестиционных проекта, которые уже завершены или находятся в процессе реализации. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет около 90 миллиардов рублей. Будет создано более 10 тысяч рабочих мест", - приводятся слова зампреда подмосковного правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой в сообщении.Наиболее активные инвесторы из Индии, Турции и Китая, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220601/rabotodateli-1792469237.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская область (подмосковье)
12:25 03.06.2022
 

Объем зарубежных инвестиций в Подмосковье составляет 90 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Московской области создадут более 10 тысяч рабочих мест благодаря инвестициям от дружественных стран, объём инвестиций по проектам составляет около 90 миллиардов рублей, рассказали в региональном Мининвесте.

"Инвестблок регионального правительства всегда сохранял диверсифицированный подход к работе с инвесторами и сейчас наращивает активность на рынках дружественных стран. Такими инвесторами на территории Подмосковья заявлено 23 инвестиционных проекта, которые уже завершены или находятся в процессе реализации. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет около 90 миллиардов рублей. Будет создано более 10 тысяч рабочих мест", - приводятся слова зампреда подмосковного правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой в сообщении.

Наиболее активные инвесторы из Индии, Турции и Китая, добавили в министерстве.
Дом правительства Московской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 20:16Новости Подмосковья
Зиновьева: ситуация с иностранными работодателями в Подмосковье стабильная
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала