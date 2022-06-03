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Чичваркина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 03.06.2022
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Чичваркина* внесли в реестр иноагентов
Чичваркина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 03.06.2022
Чичваркина* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бизнесмена Евгения Чичваркина*, сообщается в соответствующем... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:52
2022-06-03T22:01
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бизнесмена Евгения Чичваркина*, сообщается в соответствующем списке ведомства.Указывается, что Евгений Александрович Чичваркин* включен в реестр 3 июня.В разделе "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указывается страна - Украина.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/inoagenty-1793052625.html
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украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
21:52 03.06.2022 (обновлено: 22:01 03.06.2022)
 
Чичваркина* внесли в реестр иноагентов

Минюст включил бизнесмена Чичваркина* в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

© AP Photo / Tim IrelandЕвгений Чичваркин во время пикета перед зданием российского посольства в Лондоне
Евгений Чичваркин во время пикета перед зданием российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Tim Ireland
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бизнесмена Евгения Чичваркина*, сообщается в соответствующем списке ведомства.
Указывается, что Евгений Александрович Чичваркин* включен в реестр 3 июня.
В разделе "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указывается страна - Украина.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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УкраинаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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