https://ria.ru/20220603/inoagent-1793054556.html
Чичваркина* внесли в реестр иноагентов
Чичваркина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 03.06.2022
Чичваркина* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бизнесмена Евгения Чичваркина*, сообщается в соответствующем... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:52
2022-06-03T21:52
2022-06-03T22:01
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бизнесмена Евгения Чичваркина*, сообщается в соответствующем списке ведомства.Указывается, что Евгений Александрович Чичваркин* включен в реестр 3 июня.В разделе "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указывается страна - Украина.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/inoagenty-1793052625.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
21:52 03.06.2022 (обновлено: 22:01 03.06.2022)
Чичваркина* внесли в реестр иноагентов
Минюст включил бизнесмена Чичваркина* в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента