https://ria.ru/20220603/inoagent-1793054556.html

Чичваркина* внесли в реестр иноагентов

Чичваркина* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 03.06.2022

Чичваркина* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бизнесмена Евгения Чичваркина*, сообщается в соответствующем... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T21:52

2022-06-03T21:52

2022-06-03T22:01

украина

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153180/14/1531801427_0:251:4803:2953_1920x0_80_0_0_0c1dad698af7840fa826de30f21ebf39.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бизнесмена Евгения Чичваркина*, сообщается в соответствующем списке ведомства.Указывается, что Евгений Александрович Чичваркин* включен в реестр 3 июня.В разделе "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указывается страна - Украина.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/inoagenty-1793052625.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, министерство юстиции рф (минюст россии)