https://ria.ru/20220603/infportal-1792818469.html

Эксперты Белоруссии и России предлагают создать единый инфпортал соцуслуг

Эксперты Белоруссии и России предлагают создать единый инфпортал соцуслуг - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперты Белоруссии и России предлагают создать единый инфпортал соцуслуг

Участники семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и РФ по вопросам строительства Союзного государства (СГ) на заседании в Минске предложили создать... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:03

2022-06-03T11:03

2022-06-03T11:10

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

медицина

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Участники семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и РФ по вопросам строительства Союзного государства (СГ) на заседании в Минске предложили создать Единый информационный портал социальных услуг и предоставляющих их организаций и специалистов.Как говорится в сообщении на сайте Парламентского собрания, тема заседания – "Основные направления развития социально-трудовых отношений в Республике Беларусь и Российской Федерации".Участники семинара отметили, что Россия и Беларусь активно двигаются к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы.Основными направлениями социального развития СГ отмечены деятельность по созданию рабочих мест, обеспечению занятости, безопасности и здоровья граждан, инвестированию в рабочую силу, образование, стимулирование высоких трудовых стандартов как условий конкурентоспособности.По мнению участников заседания, для преодоления проблем на национальных рынках труда в ближайшее время необходима выработка мер, направленных на повышение качества рабочей силы и увеличение рабочих мест, смягчение структурных проблем национальных рынков труда в контексте социально-экономического и демографического развития стран в целом, их регионов и сфер экономики.Также была отмечена важность роли молодежи в развитии общества. Создание условий, необходимых для профессиональной и трудовой самореализации молодых людей, признано приоритетной задачей Союзного государства. Важным фактором гармонизации социально-трудовых отношений в Союзном государстве названо содействие развитию института наставничества.В выступлениях экспертов были высказаны предложения по разработке совместных образовательных программ, которые будут реализованы в образовательных организациях высшего и среднего специального образования Беларуси и РФ, с выделением грантов и стипендий на обучение из бюджета Союзного государства.Кроме того, предложено создать объединенный союзный Банк данных представителей талантливой молодежи для её поддержки, обучения и приглашения на работу в сфере науки и образования.По мнению участников мероприятия, целесообразно обеспечить равные условия работающим гражданам Республики Беларусь на территории России и работающим гражданам РФ на территории республики в отношении доступа к медицинским услугам не только экстренного характера, но и планового лечения и реабилитации. Это станет существенным шагом в дальнейшем обеспечении равных прав граждан Беларуси и России в сфере медицины.

https://ria.ru/20220531/dogovor-1791983801.html

https://ria.ru/20220528/mid-1791431357.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, медицина