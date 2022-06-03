https://ria.ru/20220603/infportal-1792818469.html
Эксперты Белоруссии и России предлагают создать единый инфпортал соцуслуг
Эксперты Белоруссии и России предлагают создать единый инфпортал соцуслуг - РИА Новости, 03.06.2022
Эксперты Белоруссии и России предлагают создать единый инфпортал соцуслуг
Участники семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и РФ по вопросам строительства Союзного государства (СГ) на заседании в Минске предложили создать... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:03
2022-06-03T11:03
2022-06-03T11:10
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_3cd9c6fa1bda95ccba150c31c0424490.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Участники семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и РФ по вопросам строительства Союзного государства (СГ) на заседании в Минске предложили создать Единый информационный портал социальных услуг и предоставляющих их организаций и специалистов.Как говорится в сообщении на сайте Парламентского собрания, тема заседания – "Основные направления развития социально-трудовых отношений в Республике Беларусь и Российской Федерации".Участники семинара отметили, что Россия и Беларусь активно двигаются к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы.Основными направлениями социального развития СГ отмечены деятельность по созданию рабочих мест, обеспечению занятости, безопасности и здоровья граждан, инвестированию в рабочую силу, образование, стимулирование высоких трудовых стандартов как условий конкурентоспособности.По мнению участников заседания, для преодоления проблем на национальных рынках труда в ближайшее время необходима выработка мер, направленных на повышение качества рабочей силы и увеличение рабочих мест, смягчение структурных проблем национальных рынков труда в контексте социально-экономического и демографического развития стран в целом, их регионов и сфер экономики.Также была отмечена важность роли молодежи в развитии общества. Создание условий, необходимых для профессиональной и трудовой самореализации молодых людей, признано приоритетной задачей Союзного государства. Важным фактором гармонизации социально-трудовых отношений в Союзном государстве названо содействие развитию института наставничества.В выступлениях экспертов были высказаны предложения по разработке совместных образовательных программ, которые будут реализованы в образовательных организациях высшего и среднего специального образования Беларуси и РФ, с выделением грантов и стипендий на обучение из бюджета Союзного государства.Кроме того, предложено создать объединенный союзный Банк данных представителей талантливой молодежи для её поддержки, обучения и приглашения на работу в сфере науки и образования.По мнению участников мероприятия, целесообразно обеспечить равные условия работающим гражданам Республики Беларусь на территории России и работающим гражданам РФ на территории республики в отношении доступа к медицинским услугам не только экстренного характера, но и планового лечения и реабилитации. Это станет существенным шагом в дальнейшем обеспечении равных прав граждан Беларуси и России в сфере медицины.
https://ria.ru/20220531/dogovor-1791983801.html
https://ria.ru/20220528/mid-1791431357.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49803/20/498032089_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_cb5c56e23a3d3fd564f236d7f1b8a916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, медицина
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Участники семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и РФ по вопросам строительства Союзного государства (СГ) на заседании в Минске предложили создать Единый информационный портал социальных услуг и предоставляющих их организаций и специалистов.
Как говорится в сообщении на сайте Парламентского собрания, тема заседания – "Основные направления развития социально-трудовых отношений в Республике Беларусь и Российской Федерации".
Участники семинара отметили, что Россия
и Беларусь
активно двигаются к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Основными направлениями социального развития СГ отмечены деятельность по созданию рабочих мест, обеспечению занятости, безопасности и здоровья граждан, инвестированию в рабочую силу, образование, стимулирование высоких трудовых стандартов как условий конкурентоспособности.
По мнению участников заседания, для преодоления проблем на национальных рынках труда в ближайшее время необходима выработка мер, направленных на повышение качества рабочей силы и увеличение рабочих мест, смягчение структурных проблем национальных рынков труда в контексте социально-экономического и демографического развития стран в целом, их регионов и сфер экономики.
Также была отмечена важность роли молодежи в развитии общества. Создание условий, необходимых для профессиональной и трудовой самореализации молодых людей, признано приоритетной задачей Союзного государства. Важным фактором гармонизации социально-трудовых отношений в Союзном государстве названо содействие развитию института наставничества.
В выступлениях экспертов были высказаны предложения по разработке совместных образовательных программ, которые будут реализованы в образовательных организациях высшего и среднего специального образования Беларуси и РФ, с выделением грантов и стипендий на обучение из бюджета Союзного государства.
Кроме того, предложено создать объединенный союзный Банк данных представителей талантливой молодежи для её поддержки, обучения и приглашения на работу в сфере науки и образования.
По мнению участников мероприятия, целесообразно обеспечить равные условия работающим гражданам Республики Беларусь на территории России и работающим гражданам РФ на территории республики в отношении доступа к медицинским услугам не только экстренного характера, но и планового лечения и реабилитации. Это станет существенным шагом в дальнейшем обеспечении равных прав граждан Беларуси и России в сфере медицины.