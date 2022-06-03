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В Турции годовая инфляция ускорилась до 73,5 процента - РИА Новости, 03.06.2022
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В Турции годовая инфляция ускорилась до 73,5 процента
В Турции годовая инфляция ускорилась до 73,5 процента - РИА Новости, 03.06.2022
В Турции годовая инфляция ускорилась до 73,5 процента
Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле, сообщает Институт статистики страны. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:25
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экономика
турция
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АНКАРА, 3 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле, сообщает Институт статистики страны."Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в мае до 73,50%", - говорится в сообщении. Рост потребительских цен только за месяц составил 2,98%.Центробанк Турции в мае повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. Учетную ставку в этом году регулятор держит неизменной - 14%.В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.
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экономика, турция
10:25 03.06.2022
 
В Турции годовая инфляция ускорилась до 73,5 процента

В Турции годовая инфляция по итогам мая ускорилась с 69,97 до 73,5 процента

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 3 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле, сообщает Институт статистики страны.
"Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в мае до 73,50%", - говорится в сообщении. Рост потребительских цен только за месяц составил 2,98%.
Центробанк Турции в мае повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. Учетную ставку в этом году регулятор держит неизменной - 14%.
В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.
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