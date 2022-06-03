https://ria.ru/20220603/inflyatsiya-1792804951.html

В Турции годовая инфляция ускорилась до 73,5 процента

В Турции годовая инфляция ускорилась до 73,5 процента - РИА Новости, 03.06.2022

В Турции годовая инфляция ускорилась до 73,5 процента

Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле, сообщает Институт статистики страны. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:25

2022-06-03T10:25

2022-06-03T10:25

экономика

турция

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АНКАРА, 3 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле, сообщает Институт статистики страны."Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в мае до 73,50%", - говорится в сообщении. Рост потребительских цен только за месяц составил 2,98%.Центробанк Турции в мае повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. Учетную ставку в этом году регулятор держит неизменной - 14%.В прошлом году после нескольких снижений ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

https://ria.ru/20220601/inflyatsiya-1792279531.html

турция

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, турция