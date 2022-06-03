https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html

Глава МИД Индии резко ответил на вопрос об Украине и отношениях с Западом

Глава МИД Индии резко ответил на вопрос об Украине и отношениях с Западом - РИА Новости, 03.06.2022

Глава МИД Индии резко ответил на вопрос об Украине и отношениях с Западом

Европе стоит перестать раздувать собственные беды до ранга общемировых, при этом игнорируя проблемы других регионов, ответил министр иностранных дел Индии... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:07

2022-06-03T17:07

2022-06-03T20:02

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Европе стоит перестать раздувать собственные беды до ранга общемировых, при этом игнорируя проблемы других регионов, ответил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на вопрос о будущей политике страны на фоне украинского кризиса.В пятницу индийский министр принял участие в Международном форуме безопасности Globsec 2022 в Братиславе. Ведущая спросила Джайшанкара, кого в дальнейшем поддержит Индия: США или Китай, добавив, что это станет важным решением, учитывая нынешнюю ситуацию вокруг России."Пора перестать мыслить следующим образом: проблемы Европы касаются всего мира, но проблемы мира не затрагивают Европу", — подчеркнул он.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции Совета безопасности ООН, осуждающей действия России, и не раз призывала решить кризис на Украине дипломатическим путем.

https://ria.ru/20220603/neft-1792863263.html

https://ria.ru/20220405/indiya-1781765763.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, индия, европа, украина, россия