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Предпринимателям МО дадут льготные кредиты на проекты импортозамещения
Предпринимателям МО дадут льготные кредиты на проекты импортозамещения - РИА Новости, 03.06.2022
Предпринимателям МО дадут льготные кредиты на проекты импортозамещения
Специальная льготная программа областного фонда микрофинансирования запущена в Московской области. Предприниматели смогут получить кредит на проект в сфере... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:42
2022-06-03T16:42
2022-06-03T16:42
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Специальная льготная программа областного фонда микрофинансирования запущена в Московской области. Предприниматели смогут получить кредит на проект в сфере импортозамещения, сообщил телеканал "360"."Предпринимателям Подмосковья доступно девять кредитных программ Московского областного фонда микрофинансирования", – рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.Предприниматели смогут получить кредит до трех миллионов рублей по льготной ставке 5% годовых на срок до трех лет. Деньги можно использовать на запуск нового бизнеса или расширение уже существующего производства.Предложение доступно производителям медицинских инструментов, пищевых продуктов, текстильных изделий, зерновых культур, химических веществ, компьютеров, электрической техники и др.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости.
Специальная льготная программа областного фонда микрофинансирования запущена в Московской области. Предприниматели смогут получить кредит на проект в сфере импортозамещения, сообщил телеканал "360"
.
"Предпринимателям Подмосковья доступно девять кредитных программ Московского областного фонда микрофинансирования", – рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.
Предприниматели смогут получить кредит до трех миллионов рублей по льготной ставке 5% годовых на срок до трех лет. Деньги можно использовать на запуск нового бизнеса или расширение уже существующего производства.
Предложение доступно производителям медицинских инструментов, пищевых продуктов, текстильных изделий, зерновых культур, химических веществ, компьютеров, электрической техники и др.