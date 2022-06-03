Рейтинг@Mail.ru
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220603/immunitet-1793001118.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента - РИА Новости, 03.06.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 26,7%, такие данные приведены в пятницу на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:50
2022-06-03T17:50
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_14e9da0796d893747c55c104a3241dc1.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 26,7%, такие данные приведены в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.Неделей ранее этот показатель составлял 29,4%.Всего жители региона прошли более 5,2 миллиона полных курсов вакцинации, первым компонентом вакцины привиты более 5,4 миллиона человек.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b9acb115e4fb916a19e39d9c11590277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, россия, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
17:50 03.06.2022
 
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 26,7 процента

© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Вакцинация . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 26,7%, такие данные приведены в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.
Неделей ранее этот показатель составлял 29,4%.
Всего жители региона прошли более 5,2 миллиона полных курсов вакцинации, первым компонентом вакцины привиты более 5,4 миллиона человек.
Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 16:13Распространение коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыРоссияВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала