https://ria.ru/20220603/immunitet-1793001118.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента - РИА Новости, 03.06.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 26,7%, такие данные приведены в пятницу на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:50
2022-06-03T17:50
2022-06-03T17:50
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_14e9da0796d893747c55c104a3241dc1.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 26,7%, такие данные приведены в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.Неделей ранее этот показатель составлял 29,4%.Всего жители региона прошли более 5,2 миллиона полных курсов вакцинации, первым компонентом вакцины привиты более 5,4 миллиона человек.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b9acb115e4fb916a19e39d9c11590277.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, россия, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 26,7 процента