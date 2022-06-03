https://ria.ru/20220603/immunitet-1793001118.html

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента - РИА Новости, 03.06.2022

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Подмосковье составил 26,7 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 26,7%, такие данные приведены в пятницу на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:50

2022-06-03T17:50

2022-06-03T17:50

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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коронавирусы

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 26,7%, такие данные приведены в пятницу на портале стопкоронавирус.рф.Неделей ранее этот показатель составлял 29,4%.Всего жители региона прошли более 5,2 миллиона полных курсов вакцинации, первым компонентом вакцины привиты более 5,4 миллиона человек.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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