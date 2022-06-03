https://ria.ru/20220603/immunitet-1792986642.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 22,4 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 22,4 процента - РИА Новости, 03.06.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 22,4 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 22,4%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:24

2022-06-03T17:24

2022-06-03T17:24

распространение коронавируса

вакцинация

москва

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 22,4%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 3 июня коллективный иммунитет 22,4%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 27 мая 2022 года - 24,7%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом сделана в Москве 7 511 486 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 131 356 раз.

https://ria.ru/20220531/koronavirus-1792079270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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