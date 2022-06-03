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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 22,4 процента - РИА Новости, 03.06.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220603/immunitet-1792986642.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 22,4 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 22,4 процента - РИА Новости, 03.06.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 22,4 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 22,4%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:24
2022-06-03T17:24
распространение коронавируса
вакцинация
москва
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
коронавирусы
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 22,4%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 3 июня коллективный иммунитет 22,4%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 27 мая 2022 года - 24,7%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом сделана в Москве 7 511 486 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 131 356 раз.
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вакцинация, москва, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, коронавирусы, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество
17:24 03.06.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 22,4 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 22,4 процента

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 22,4%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
"По состоянию на 3 июня коллективный иммунитет 22,4%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 27 мая 2022 года - 24,7%.
Отмечается, что вакцинация первым компонентом сделана в Москве 7 511 486 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 131 356 раз.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 16:13Распространение коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с коронавирусом
 
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