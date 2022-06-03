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Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/gumpomosch-1793053072.html
Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи - РИА Новости, 03.06.2022
Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи
Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:33
2022-06-03T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что за истекшие сутки проведены семь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению переданы 366 тонн гуманитарной помощи.В пятницу проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будут в общей сложности доставлены 387 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, херсонская область
21:33 03.06.2022 (обновлено: 21:38 03.06.2022)
 
Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи

Мизинцев: Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди у пункта выдачи гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области
Люди стоят в очереди у пункта выдачи гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Люди стоят в очереди у пункта выдачи гуманитарной помощи из России жителям Волчанска Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 838,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 099 гуманитарных акций", - сказал генерал.
Он добавил, что за истекшие сутки проведены семь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению переданы 366 тонн гуманитарной помощи.
В пятницу проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будут в общей сложности доставлены 387 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
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