https://ria.ru/20220603/gumpomosch-1793053072.html
Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи - РИА Новости, 03.06.2022
Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи
Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:33
2022-06-03T21:33
2022-06-03T21:38
специальная военная операция на украине
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здоровье - общество
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что за истекшие сутки проведены семь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению переданы 366 тонн гуманитарной помощи.В пятницу проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будут в общей сложности доставлены 387 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, херсонская область
21:33 03.06.2022 (обновлено: 21:38 03.06.2022)
Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи
Мизинцев: Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 838,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 099 гуманитарных акций", - сказал генерал.
Он добавил, что за истекшие сутки проведены семь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению переданы 366 тонн гуманитарной помощи.
В пятницу проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будут в общей сложности доставлены 387 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.