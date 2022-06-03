https://ria.ru/20220603/gumpomosch-1793053072.html

Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи - РИА Новости, 03.06.2022

Россия доставила на Украину 25 838 тонн гумпомощи

Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T21:33

2022-06-03T21:33

2022-06-03T21:38

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину уже 25 838 тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что за истекшие сутки проведены семь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, населению переданы 366 тонн гуманитарной помощи.В пятницу проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению будут в общей сложности доставлены 387 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792844858.html

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, херсонская область