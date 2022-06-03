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Губернаторы обменялись опытом внедрения Национальной социальной инициативы - РИА Новости, 03.06.2022
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Губернаторы обменялись опытом внедрения Национальной социальной инициативы
Губернаторы обменялись опытом внедрения Национальной социальной инициативы - РИА Новости, 03.06.2022
Губернаторы обменялись опытом внедрения Национальной социальной инициативы
Механизм Национальной социальной инициативы (НСИ) сегодня – это двигатель для всех регионов по изменениям в социальной сфере, а рейтинги и критика, которая... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:39
2022-06-03T14:39
общество
владимир солодов
владислав шапша
наталья комарова
андрей воробьев
олег кожемяко
аси
россия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Механизм Национальной социальной инициативы (НСИ) сегодня – это двигатель для всех регионов по изменениям в социальной сфере, а рейтинги и критика, которая озвучивается населением и институтами, являются важными элементами улучшения системы госуправления. Об этом заявили главы ряда субъектов РФ в рамках сессии "Результаты НСИ: взгляд губернаторов" на Форуме решения социальных задач.Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, главный результат внедрения НСИ – это перестройка всей системы под нужды людей."Команды на местах, в учреждениях привыкли работать по старинке, и задача – вынуть их из этой ситуации, что нам удается благодаря точечному улучшению отдельных направлений. Задача в том, чтобы наши граждане были счастливыми и благополучными, и об этом должен помнить каждый член нашей команды", – подчеркнул Солодов."Какую бы услугу мы ни оказывали, в конечном итоге наш житель сталкивается с чиновником, который эту услугу оказывает. И важно, чтобы чиновники любили тех, кому они оказывают услуги. Это важный вопрос подготовки кадров", – добавил губернатор Калужской области Владислав Шапша.При этом, по словам главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, при формировании услуг для граждан чиновники на местах нередко решают задачи со своей точки зрения и в рамках формального подхода, не примеряя решение на конкретного человека."Но именно это необходимо делать в первую очередь. Поэтому мы стараемся думать о каждом человеке индивидуально и, если не можем оказать какую-то помощь человеку в рамках одной услуги, пытаемся найти какую-то замену, чтобы чувство нужды было удовлетворено и настроение у людей было лучше", – пояснила она.Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, для более точечного и эффективного оказания госуслуг власти региона начали привлекать жителей к информированию о проблемах, которые есть у них в доме, во дворе, чтобы лучше чувствовать запросы населения и выявлять тех, кто по какой-то причине не охвачен помощью государства.Также губернаторы высоко оценили опыт Московской области, первой внедрившей единый центр управления регионом, механизм работы которого был в дальнейшем масштабирован на другие регионы страны. Эта система позволяет оперативнее реагировать на жалобы и запросы населения."Мы создали центр управления регионом и стараемся максимально быстро обрабатывать жалобы и обращения, налаживать обратную коммуникацию. Но такой работы много не бывает. Мы стараемся внедрять и искать новые возможности, обращать внимание на мелочи", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Национальная социальная инициатива – это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, главная задача которого – удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях. Механизм был запущен в 2020 году президентом РФ Владимиром Путиным по предложению Агентства стратегических инициатив.НСИ направлена на сопровождение и поддержку человека в жизненных ситуациях, при этом решения разрабатываются на основании постоянной обратной связи от людей. Сегодня участником НСИ уже является 51 субъект Российской Федерации.
https://ria.ru/20220602/oreshkin-1792652794.html
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общество, владимир солодов, владислав шапша, наталья комарова, андрей воробьев, олег кожемяко, аси, россия
14:39 03.06.2022
 

Губернаторы обменялись опытом внедрения Национальной социальной инициативы

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудница Центра управления регионом работает за компьютером
Сотрудница Центра управления регионом работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Механизм Национальной социальной инициативы (НСИ) сегодня – это двигатель для всех регионов по изменениям в социальной сфере, а рейтинги и критика, которая озвучивается населением и институтами, являются важными элементами улучшения системы госуправления. Об этом заявили главы ряда субъектов РФ в рамках сессии "Результаты НСИ: взгляд губернаторов" на Форуме решения социальных задач.
Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, главный результат внедрения НСИ – это перестройка всей системы под нужды людей.
"Команды на местах, в учреждениях привыкли работать по старинке, и задача – вынуть их из этой ситуации, что нам удается благодаря точечному улучшению отдельных направлений. Задача в том, чтобы наши граждане были счастливыми и благополучными, и об этом должен помнить каждый член нашей команды", – подчеркнул Солодов.
"Какую бы услугу мы ни оказывали, в конечном итоге наш житель сталкивается с чиновником, который эту услугу оказывает. И важно, чтобы чиновники любили тех, кому они оказывают услуги. Это важный вопрос подготовки кадров", – добавил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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При этом, по словам главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, при формировании услуг для граждан чиновники на местах нередко решают задачи со своей точки зрения и в рамках формального подхода, не примеряя решение на конкретного человека.
"Но именно это необходимо делать в первую очередь. Поэтому мы стараемся думать о каждом человеке индивидуально и, если не можем оказать какую-то помощь человеку в рамках одной услуги, пытаемся найти какую-то замену, чтобы чувство нужды было удовлетворено и настроение у людей было лучше", – пояснила она.
Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, для более точечного и эффективного оказания госуслуг власти региона начали привлекать жителей к информированию о проблемах, которые есть у них в доме, во дворе, чтобы лучше чувствовать запросы населения и выявлять тех, кто по какой-то причине не охвачен помощью государства.
Также губернаторы высоко оценили опыт Московской области, первой внедрившей единый центр управления регионом, механизм работы которого был в дальнейшем масштабирован на другие регионы страны. Эта система позволяет оперативнее реагировать на жалобы и запросы населения.
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"Мы создали центр управления регионом и стараемся максимально быстро обрабатывать жалобы и обращения, налаживать обратную коммуникацию. Но такой работы много не бывает. Мы стараемся внедрять и искать новые возможности, обращать внимание на мелочи", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Национальная социальная инициатива – это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, главная задача которого – удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях. Механизм был запущен в 2020 году президентом РФ Владимиром Путиным по предложению Агентства стратегических инициатив.
НСИ направлена на сопровождение и поддержку человека в жизненных ситуациях, при этом решения разрабатываются на основании постоянной обратной связи от людей. Сегодня участником НСИ уже является 51 субъект Российской Федерации.
 
ОбществоВладимир СолодовВладислав ШапшаНаталья КомароваАндрей ВоробьевОлег КожемякоАСИРоссия
 
 
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