https://ria.ru/20220603/grivny-1793035077.html

В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками украинских банков гривны

В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками украинских банков гривны - РИА Новости, 03.06.2022

В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками украинских банков гривны

В Мелитополе во время инвентаризации помещений банковских учреждений были обнаружены испорченные сотрудниками украинских банков гривны различного номинала,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:54

2022-06-03T19:54

2022-06-03T19:54

специальная военная операция на украине

в мире

галина данильченко

мелитополь

россия

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июня - РИА Новости. В Мелитополе во время инвентаризации помещений банковских учреждений были обнаружены испорченные сотрудниками украинских банков гривны различного номинала, передает корреспондент РИА Новости.Так, в одном из отделений украинского "Ощадбанка" в Мелитополе решили уничтожить несколько десятков тысяч гривен.Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 миллиона гривен (около 51 тысячи долларов).Ранее и.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона испортила с помощью краски.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220602/melitopol-1792635169.html

мелитополь

россия

украина

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в мире, галина данильченко, мелитополь, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр