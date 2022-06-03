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В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками украинских банков гривны - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/grivny-1793035077.html
В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками украинских банков гривны
В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками украинских банков гривны - РИА Новости, 03.06.2022
В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками украинских банков гривны
В Мелитополе во время инвентаризации помещений банковских учреждений были обнаружены испорченные сотрудниками украинских банков гривны различного номинала,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:54
2022-06-03T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
галина данильченко
мелитополь
россия
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июня - РИА Новости. В Мелитополе во время инвентаризации помещений банковских учреждений были обнаружены испорченные сотрудниками украинских банков гривны различного номинала, передает корреспондент РИА Новости.Так, в одном из отделений украинского "Ощадбанка" в Мелитополе решили уничтожить несколько десятков тысяч гривен.Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 миллиона гривен (около 51 тысячи долларов).Ранее и.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона испортила с помощью краски.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220602/melitopol-1792635169.html
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в мире, галина данильченко, мелитополь, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
19:54 03.06.2022
 
В Мелитополе обнаружили испорченные сотрудниками украинских банков гривны

В Мелитополе нашли испорченные сотрудниками украинских банков гривны

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинские гривны . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июня - РИА Новости. В Мелитополе во время инвентаризации помещений банковских учреждений были обнаружены испорченные сотрудниками украинских банков гривны различного номинала, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в одном из отделений украинского "Ощадбанка" в Мелитополе решили уничтожить несколько десятков тысяч гривен.
Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 миллиона гривен (около 51 тысячи долларов).
Ранее и.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона испортила с помощью краски.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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