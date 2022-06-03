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В Греции у туриста заподозрили оспу обезьян
В Греции у туриста заподозрили оспу обезьян - РИА Новости, 03.06.2022
В Греции у туриста заподозрили оспу обезьян
Анализы не подтвердили оспу обезьян у марокканского туриста в Греции – у него оказалась ветряная оспа, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:08
2022-06-03T18:08
2022-06-03T18:08
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АФИНЫ, 3 июн — РИА Новости. Анализы не подтвердили оспу обезьян у марокканского туриста в Греции – у него оказалась ветряная оспа, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Накануне 61-летний марокканский турист из Стамбула был помещен в больницу в Салониках с подозрением на оспу обезьян. Он сам обратился в отделение неотложной помощи, у него были незначительные симптомы.Результаты анализов показали, что у него ветрянка, сообщает телевидение.Это второй подозрительный случай в Греции – 21 мая английский турист вместе со своей спутницей был помещен в больницу в Афинах. У него также оказалась обычная ветряная оспа.Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.По меньшей мере 643 случая заражения оспой обезьян среди людей зарегистрировано в 26 странах к началу июня.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, греция, стамбул, салоники, новости - туризм, туристы, отдых на море, оспа обезьян
В Греции у туриста заподозрили оспу обезьян
Врачи заподозрили у туриста в Греции оспу обезьян, но выявили ветрянку
АФИНЫ, 3 июн — РИА Новости. Анализы не подтвердили оспу обезьян у марокканского туриста в Греции – у него оказалась ветряная оспа, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Накануне 61-летний марокканский турист из Стамбула был помещен в больницу в Салониках с подозрением на оспу обезьян. Он сам обратился в отделение неотложной помощи, у него были незначительные симптомы.
Результаты анализов показали, что у него ветрянка, сообщает телевидение.
Это второй подозрительный случай в Греции – 21 мая английский турист вместе со своей спутницей был помещен в больницу в Афинах. У него также оказалась обычная ветряная оспа.
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
По меньшей мере 643 случая заражения оспой обезьян среди людей зарегистрировано в 26 странах к началу июня.