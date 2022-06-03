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Число раненых сотрудников "Воды Донбасса" возросло до четырех - РИА Новости, 03.06.2022
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Число раненых сотрудников "Воды Донбасса" возросло до четырех
Число раненых сотрудников "Воды Донбасса" возросло до четырех - РИА Новости, 03.06.2022
Число раненых сотрудников "Воды Донбасса" возросло до четырех
Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что число сотрудников компании "Вода Донбасса", раненых при обстреле во время выполнения... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:22
2022-06-03T15:43
в мире
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что число сотрудников компании "Вода Донбасса", раненых при обстреле во время выполнения ремонтных работ, возросло до четырех."По уточненной информации, количество сотрудников РУЭК ГП Компания "Вода Донбасса", получивших ранения от рук украинских нацистов при проведении ремонтных работ в районе резервного водохранилища, возросло до четырех", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Первоначально Приходько сообщал о двух пострадавших.В мае глава ДНР Денис Пушилин заявил, что операцию на севере республики важно ускорить, так как Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, горловка
15:22 03.06.2022 (обновлено: 15:43 03.06.2022)
 
Число раненых сотрудников "Воды Донбасса" возросло до четырех

Число сотрудников "Воды Донбасса", раненных при ремонте водохранилища, возросло до четырех

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что число сотрудников компании "Вода Донбасса", раненых при обстреле во время выполнения ремонтных работ, возросло до четырех.
"По уточненной информации, количество сотрудников РУЭК ГП Компания "Вода Донбасса", получивших ранения от рук украинских нацистов при проведении ремонтных работ в районе резервного водохранилища, возросло до четырех", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
Первоначально Приходько сообщал о двух пострадавших.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаГорловка
 
 
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