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Двое сотрудников "Воды Донбасса" пострадали во время ремонтных работ - РИА Новости, 03.06.2022
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Двое сотрудников "Воды Донбасса" пострадали во время ремонтных работ
Двое сотрудников "Воды Донбасса" пострадали во время ремонтных работ - РИА Новости, 03.06.2022
Двое сотрудников "Воды Донбасса" пострадали во время ремонтных работ
Мэр Горловки Иван Приходько заявил о ранении двух сотрудников компании "Вода Донбасса" при проведении ремонтных работ. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:57
2022-06-03T15:07
в мире
жкх
денис пушилин
владимир путин
горловка
донецкая народная республика
россия
стирол
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил о ранении двух сотрудников компании "Вода Донбасса" при проведении ремонтных работ."Двое сотрудников РУЭК ГП Компания "Вода Донбасса" получили ранения при проведении работ в районе резервного водохранилища", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.В мае глава ДНР Денис Пушилин заявил, что операцию на севере республики важно ускорить, так как Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html
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в мире, жкх, денис пушилин, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, россия, стирол
14:57 03.06.2022 (обновлено: 15:07 03.06.2022)
 
Двое сотрудников "Воды Донбасса" пострадали во время ремонтных работ

Мэр Горловки Приходько: два сотрудника "Воды Донбасса" пострадали во время ремонтных работ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСнятие герба Украины с фасада предприятия КП "Вода Донбасса"
Снятие герба Украины с фасада предприятия КП Вода Донбасса - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Снятие герба Украины с фасада предприятия КП "Вода Донбасса". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил о ранении двух сотрудников компании "Вода Донбасса" при проведении ремонтных работ.
"Двое сотрудников РУЭК ГП Компания "Вода Донбасса" получили ранения при проведении работ в районе резервного водохранилища", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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В миреЖКХДенис ПушилинВладимир ПутинГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСтирол
 
 
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