https://ria.ru/20220603/golmovskiy-1792777949.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в пятницу утром обстреляли из миномета населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:20
2022-06-03T07:20
2022-06-03T07:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли из миномета населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
07:20 03.06.2022 (обновлено: 07:26 03.06.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Гольмовскому в ДНР