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СМИ: из-за сошедшего с рельсов поезда в Баварии погибли три человека

СМИ: из-за сошедшего с рельсов поезда в Баварии погибли три человека - РИА Новости, 03.06.2022

СМИ: из-за сошедшего с рельсов поезда в Баварии погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, много пострадавших, сообщил в пятницу таблоид BILD. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:09

2022-06-03T15:09

2022-06-03T15:27

в мире

германия

гармиш-партенкирхен

австрия

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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, много пострадавших, сообщил в пятницу таблоид BILD.По информации издания, региональный поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен. На месте работает полиция, три спасательных вертолета привлечены к операции из Австрии.Представители автомобильного клуба ADAC сообщили ранее, что на месте работают в общей сложности шесть спасательных вертолетов. По информации онлайн-издания Focus, в поезде находилось много школьников. В настоящее время съехавшие с рельсов вагоны все еще лежат на земле. Официальной информации о том, сколько пассажиров ехали в поезде и в каком направлении он следовал, пока нет.На сайте железнодорожного концерна Deutsche Bahn опубликована информация о том, что движение на участке в направлении Гармиш-Партенкирхена перекрыто, поезда, которые следуют из Мюнхена, останавливаются в Оберау.

германия

гармиш-партенкирхен

австрия

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в мире, германия, гармиш-партенкирхен, австрия