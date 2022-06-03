https://ria.ru/20220603/germaniya-1792918370.html
СМИ: из-за сошедшего с рельсов поезда в Баварии погибли три человека
СМИ: из-за сошедшего с рельсов поезда в Баварии погибли три человека - РИА Новости, 03.06.2022
СМИ: из-за сошедшего с рельсов поезда в Баварии погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли в аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, много пострадавших, сообщил в пятницу таблоид BILD. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:09
2022-06-03T15:09
2022-06-03T15:27
в мире
германия
гармиш-партенкирхен
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565270556_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_f2f939154c39ade09c78089652c12186.jpg
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, много пострадавших, сообщил в пятницу таблоид BILD.По информации издания, региональный поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен. На месте работает полиция, три спасательных вертолета привлечены к операции из Австрии.Представители автомобильного клуба ADAC сообщили ранее, что на месте работают в общей сложности шесть спасательных вертолетов. По информации онлайн-издания Focus, в поезде находилось много школьников. В настоящее время съехавшие с рельсов вагоны все еще лежат на земле. Официальной информации о том, сколько пассажиров ехали в поезде и в каком направлении он следовал, пока нет.На сайте железнодорожного концерна Deutsche Bahn опубликована информация о том, что движение на участке в направлении Гармиш-Партенкирхена перекрыто, поезда, которые следуют из Мюнхена, останавливаются в Оберау.
германия
гармиш-партенкирхен
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565270556_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_c0f6c74c0e13c604892041e8ce13e2c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, гармиш-партенкирхен, австрия
15:09 03.06.2022 (обновлено: 15:27 03.06.2022)
СМИ: из-за сошедшего с рельсов поезда в Баварии погибли три человека
BILD: по меньшей мере три человека погибли в аварии поезда в Баварии, много пострадавших
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в аварии поезда в немецкой федеральной земле Бавария, много пострадавших, сообщил в пятницу таблоид BILD.
По информации издания, региональный поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен
. На месте работает полиция, три спасательных вертолета привлечены к операции из Австрии
.
Представители автомобильного клуба ADAC сообщили ранее, что на месте работают в общей сложности шесть спасательных вертолетов. По информации онлайн-издания Focus, в поезде находилось много школьников. В настоящее время съехавшие с рельсов вагоны все еще лежат на земле. Официальной информации о том, сколько пассажиров ехали в поезде и в каком направлении он следовал, пока нет.
На сайте железнодорожного концерна Deutsche Bahn опубликована информация о том, что движение на участке в направлении Гармиш-Партенкирхена перекрыто, поезда, которые следуют из Мюнхена, останавливаются в Оберау.