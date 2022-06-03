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Захарова напомнила о последствиях попытки Германии создать огромную армию - РИА Новости, 03.06.2022
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Захарова напомнила о последствиях попытки Германии создать огромную армию
Захарова напомнила о последствиях попытки Германии создать огромную армию - РИА Новости, 03.06.2022
Захарова напомнила о последствиях попытки Германии создать огромную армию
РФ следит за перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:53
2022-06-03T14:56
в мире
германия
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. РФ следит за перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил в интервью германским СМИ, что в Германии вскоре появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран НАТО. Он добавил, что таким образом будет "значительно укреплена" безопасности ФРГ и ее союзников."Это заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, германия, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
14:53 03.06.2022 (обновлено: 14:56 03.06.2022)
 
Захарова напомнила о последствиях попытки Германии создать огромную армию

Захарова: Россия знает, чем может закончиться создание ФРГ "самой большой армии" Европы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. РФ следит за перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил в интервью германским СМИ, что в Германии вскоре появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран НАТО. Он добавил, что таким образом будет "значительно укреплена" безопасности ФРГ и ее союзников.
"Это заявление федерального канцлера ФРГ мы воспринимаем как очередное подтверждение того, что Германия взяла курс на форсированную ремилитаризацию своей страны. Чем это может закончиться, увы, всем хорошо известно из истории. Мы будем внимательно следить за анонсированным перевооружением и возможным увеличением численности вооруженных сил ФРГ с учетом имеющихся у нее международно-правовых обязательств о сдержанности в военной сфере", - сказала Захарова на брифинге.
Солдаты Вооруженных сил Германии во время учений НАТО на военном полигоне в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 08:00
Кому угрожает появление самой большой армии в Европе
 
В миреГерманияНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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