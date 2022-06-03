https://ria.ru/20220603/furgal-1792844937.html
Фургалу вызвали в суд скорую помощь
Фургалу вызвали в суд скорую помощь - РИА Новости, 03.06.2022
Фургалу вызвали в суд скорую помощь
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, ему вызвали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:11
2022-06-03T12:11
2022-06-03T12:11
сергей фургал
происшествия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
россия
хабаровский край
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, ему вызвали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.Суд ждет врачей, чтобы решить, может ли бывший губернатор участвовать в заседании.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в здании Мособлсуда.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
https://ria.ru/20220113/furgal-1767682856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей фургал, происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд, россия, хабаровский край
Фургалу вызвали в суд скорую помощь
Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу вызвали в суд скорую помощь
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, ему вызвали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.
"Он храбрится, но самочувствие очень плохое, подозрение на ковид. Суд объявил перерыв и вызвал скорую помощь", - сказал адвокат.
Суд ждет врачей, чтобы решить, может ли бывший губернатор участвовать в заседании.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья
в здании Мособлсуда
.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.