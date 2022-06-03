https://ria.ru/20220603/furgal-1792844937.html

Фургалу вызвали в суд скорую помощь

Фургалу вызвали в суд скорую помощь - РИА Новости, 03.06.2022

Фургалу вызвали в суд скорую помощь

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, ему вызвали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:11

2022-06-03T12:11

2022-06-03T12:11

сергей фургал

происшествия

московская область (подмосковье)

московский областной суд

россия

хабаровский край

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, ему вызвали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.Суд ждет врачей, чтобы решить, может ли бывший губернатор участвовать в заседании.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в здании Мособлсуда.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

https://ria.ru/20220113/furgal-1767682856.html

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россия

хабаровский край

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Владимир Лаврентьев

сергей фургал, происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд, россия, хабаровский край