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Фургалу вызвали в суд скорую помощь - РИА Новости, 03.06.2022
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Фургалу вызвали в суд скорую помощь
Фургалу вызвали в суд скорую помощь - РИА Новости, 03.06.2022
Фургалу вызвали в суд скорую помощь
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, ему вызвали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:11
2022-06-03T12:11
сергей фургал
происшествия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
россия
хабаровский край
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, ему вызвали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.Суд ждет врачей, чтобы решить, может ли бывший губернатор участвовать в заседании.Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в здании Мособлсуда.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
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московская область (подмосковье)
россия
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сергей фургал, происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд, россия, хабаровский край
12:11 03.06.2022
 
Фургалу вызвали в суд скорую помощь

Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу вызвали в суд скорую помощь

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу стало плохо на заседании суда, ему вызвали скорую помощь, сообщил РИА Новости его адвокат Борис Кожемякин.
"Он храбрится, но самочувствие очень плохое, подозрение на ковид. Суд объявил перерыв и вызвал скорую помощь", - сказал адвокат.
Суд ждет врачей, чтобы решить, может ли бывший губернатор участвовать в заседании.
Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья в здании Мособлсуда.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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СК вменил Фургалу десять эпизодов по делу о мошенничестве
 
Сергей ФургалПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Московский областной судРоссияХабаровский край
 
 
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