13:50 03.06.2022 (обновлено: 14:44 03.06.2022)
"Боятся русских". Турки высмеяли заявление вице-канцлера Германии о России
Читатели En Son Haber высмеяли высказывания вице-канцлера Германии Хабека о России
© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber высмеяли министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека после его слов о том, что российская экономика рушится под давлением санкций.
В частности, глава ведомства заявил, что экономические ограничения, введенные западными странами, наносят тяжелый урон Москве.
"России просто щекотно. <...> Если она вступит в серьезную войну, это изменит весь ландшафт Европы", — отметил один из читателей.
"Кто верит? Рубль подорожал вдвое. Наступает крах западного империализма", — добавил другой.
"Немецкая самоуверенность, укрывшаяся в тени США, боится русских как собак", — написал третий комментатор.
"Посмотрим, рухнет ли Россия на вас", — предположил еще один пользователь.
"Эти немцы умеют только говорить", — заключили читатели.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.