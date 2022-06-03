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"Боятся русских". Турки высмеяли заявление вице-канцлера Германии о России - РИА Новости, 03.06.2022
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"Боятся русских". Турки высмеяли заявление вице-канцлера Германии о России
"Боятся русских". Турки высмеяли заявление вице-канцлера Германии о России - РИА Новости, 03.06.2022
"Боятся русских". Турки высмеяли заявление вице-канцлера Германии о России
Читатели турецкой газеты En Son Haber высмеяли министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека после его слов о том, что российская экономика рушится РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:50
2022-06-03T14:44
владимир путин
александр новак
москва
россия
сша
евросоюз
swift
сбербанк россии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber высмеяли министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека после его слов о том, что российская экономика рушится под давлением санкций.В частности, глава ведомства заявил, что экономические ограничения, введенные западными странами, наносят тяжелый урон Москве."России просто щекотно. &lt;...&gt; Если она вступит в серьезную войну, это изменит весь ландшафт Европы", — отметил один из читателей."Кто верит? Рубль подорожал вдвое. Наступает крах западного империализма", — добавил другой."Немецкая самоуверенность, укрывшаяся в тени США, боится русских как собак", — написал третий комментатор."Посмотрим, рухнет ли Россия на вас", — предположил еще один пользователь."Эти немцы умеют только говорить", — заключили читатели.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. Накануне постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков.По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html
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владимир путин, александр новак, москва, россия, сша, евросоюз, swift, сбербанк россии, в мире, экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:50 03.06.2022 (обновлено: 14:44 03.06.2022)
 
"Боятся русских". Турки высмеяли заявление вице-канцлера Германии о России

Читатели En Son Haber высмеяли высказывания вице-канцлера Германии Хабека о России

© AP Photo / Pool / Kay NietfeldМинистр экономики Германии Роберт Хабек
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Pool / Kay Nietfeld
Министр экономики Германии Роберт Хабек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber высмеяли министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека после его слов о том, что российская экономика рушится под давлением санкций.
В частности, глава ведомства заявил, что экономические ограничения, введенные западными странами, наносят тяжелый урон Москве.
"России просто щекотно. <...> Если она вступит в серьезную войну, это изменит весь ландшафт Европы", — отметил один из читателей.
"Кто верит? Рубль подорожал вдвое. Наступает крах западного империализма", — добавил другой.
"Немецкая самоуверенность, укрывшаяся в тени США, боится русских как собак", — написал третий комментатор.
"Посмотрим, рухнет ли Россия на вас", — предположил еще один пользователь.
"Эти немцы умеют только говорить", — заключили читатели.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
04:59
WP: Китай пытается помочь России, не нарушая западных санкций
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. Накануне постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков.
По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 23:31
В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции
 
Владимир ПутинАлександр НовакМоскваРоссияСШАЕвросоюзSWIFTСбербанк РоссииВ миреЭкономикаСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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