https://ria.ru/20220603/frg-1792887253.html

"Боятся русских". Турки высмеяли заявление вице-канцлера Германии о России

"Боятся русских". Турки высмеяли заявление вице-канцлера Германии о России - РИА Новости, 03.06.2022

"Боятся русских". Турки высмеяли заявление вице-канцлера Германии о России

Читатели турецкой газеты En Son Haber высмеяли министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека после его слов о том, что российская экономика рушится РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:50

2022-06-03T13:50

2022-06-03T14:44

владимир путин

александр новак

москва

россия

сша

евросоюз

swift

сбербанк россии

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber высмеяли министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека после его слов о том, что российская экономика рушится под давлением санкций.В частности, глава ведомства заявил, что экономические ограничения, введенные западными странами, наносят тяжелый урон Москве."России просто щекотно. <...> Если она вступит в серьезную войну, это изменит весь ландшафт Европы", — отметил один из читателей."Кто верит? Рубль подорожал вдвое. Наступает крах западного империализма", — добавил другой."Немецкая самоуверенность, укрывшаяся в тени США, боится русских как собак", — написал третий комментатор."Посмотрим, рухнет ли Россия на вас", — предположил еще один пользователь."Эти немцы умеют только говорить", — заключили читатели.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. Накануне постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков.По словам вице-премьера Александра Новака, от эмбарго пострадают прежде всего европейские потребители: цены уже растут, не исключен большой дефицит нефтепродуктов в ЕС. Что касается российской нефтегазовой отрасли, то ей придется перенастроить транспортно-логистические цепочки, но в итоге рынок будет сбалансирован, уверен Новак.

https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792761038.html

москва

россия

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, александр новак, москва, россия, сша, евросоюз, swift, сбербанк россии, в мире, экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии