https://ria.ru/20220603/forum-1792966945.html

Медицинский форум "Пульс времени" открылся в Калужской области

Медицинский форум "Пульс времени" открылся в Калужской области - РИА Новости, 03.06.2022

Медицинский форум "Пульс времени" открылся в Калужской области

VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации, проводящийся совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:09

2022-06-03T17:09

2022-06-03T17:09

калужская область

владислав шапша

михаил мурашко

форум

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации, проводящийся совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей "Пульс времени", открылся в пятницу в Калужской области, сообщает пресс-служба облправительства.Форум, проходящий на территории этнографического парка-музея "Этномир", организован с целью обмена опытом в сфере студенческого самоуправления, молодежных проектов и программ в рамках подготовки специалистов медицинского и фармацевтического профиля, создания условий для профессионального развития, самореализации и самоопределения молодых специалистов.Участниками форума стали более 400 студентов и молодых ученых вузов и научных организаций со всей страны. В течение трёх дней для них будут проходить мастер-классы, семинары, деловые игры, тренинги на VR-тренажерах в рамках треков "Молодёжная политика", "Профессионализм" и "Наука и инновации".Среди выступающих - главные внештатные специалисты Минздрава РФ, ректоры медицинских вузов, федеральные и региональные эксперты в сфере здравоохранения, медицинского и фармацевтического образования.Ожидается, что по итогам форума будут разработаны инициативы, направленные на развитие системы здравоохранения.Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду, что проведение форума на калужской земле будет способствовать привлечению в регион перспективных кадров.

https://ria.ru/20220318/otchet-1778841765.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав шапша, михаил мурашко, форум