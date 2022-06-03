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Медицинский форум "Пульс времени" открылся в Калужской области
Медицинский форум "Пульс времени" открылся в Калужской области - РИА Новости, 03.06.2022
Медицинский форум "Пульс времени" открылся в Калужской области
VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации, проводящийся совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:09
2022-06-03T17:09
2022-06-03T17:09
калужская область
владислав шапша
михаил мурашко
форум
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации, проводящийся совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей "Пульс времени", открылся в пятницу в Калужской области, сообщает пресс-служба облправительства.Форум, проходящий на территории этнографического парка-музея "Этномир", организован с целью обмена опытом в сфере студенческого самоуправления, молодежных проектов и программ в рамках подготовки специалистов медицинского и фармацевтического профиля, создания условий для профессионального развития, самореализации и самоопределения молодых специалистов.Участниками форума стали более 400 студентов и молодых ученых вузов и научных организаций со всей страны. В течение трёх дней для них будут проходить мастер-классы, семинары, деловые игры, тренинги на VR-тренажерах в рамках треков "Молодёжная политика", "Профессионализм" и "Наука и инновации".Среди выступающих - главные внештатные специалисты Минздрава РФ, ректоры медицинских вузов, федеральные и региональные эксперты в сфере здравоохранения, медицинского и фармацевтического образования.Ожидается, что по итогам форума будут разработаны инициативы, направленные на развитие системы здравоохранения.Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил надежду, что проведение форума на калужской земле будет способствовать привлечению в регион перспективных кадров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, михаил мурашко, форум
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации, проводящийся совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей "Пульс времени", открылся в пятницу в Калужской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Форум, проходящий на территории этнографического парка-музея "Этномир", организован с целью обмена опытом в сфере студенческого самоуправления, молодежных проектов и программ в рамках подготовки специалистов медицинского и фармацевтического профиля, создания условий для профессионального развития, самореализации и самоопределения молодых специалистов.
Участниками форума стали более 400 студентов и молодых ученых вузов и научных организаций со всей страны. В течение трёх дней для них будут проходить мастер-классы, семинары, деловые игры, тренинги на VR-тренажерах в рамках треков "Молодёжная политика", "Профессионализм" и "Наука и инновации".
Среди выступающих - главные внештатные специалисты Минздрава РФ, ректоры медицинских вузов, федеральные и региональные эксперты в сфере здравоохранения, медицинского и фармацевтического образования.
Ожидается, что по итогам форума будут разработаны инициативы, направленные на развитие системы здравоохранения.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
выразил надежду, что проведение форума на калужской земле будет способствовать привлечению в регион перспективных кадров.
"С министром здравоохранения России Михаилом Мурашко планируем принять участие в итоговом пленарном заседании. Обсудим самые яркие инициативы участников форума: по развитию системы здравоохранения, подготовке кадров, повышению качества медпомощи", - приводятся в сообщении слова Шапши.