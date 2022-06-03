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Фестиваль "Молодежь за Союзное государство" возобновит работу - РИА Новости, 03.06.2022
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Фестиваль "Молодежь за Союзное государство" возобновит работу
Фестиваль "Молодежь за Союзное государство" возобновит работу - РИА Новости, 03.06.2022
Фестиваль "Молодежь за Союзное государство" возобновит работу
После двухлетнего перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновит работу фестиваль "Молодежь – за Союзное государство",... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:04
2022-06-03T20:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
госдума рф
союзное государство
молодежь - за союзное государство
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. После двухлетнего перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновит работу фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", решение об этом принято на заседании Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.Кузница юных талантов"Молодежь – за Союзное государство" – это масштабный творческий и образовательный форум, направленный на создание единого культурного пространства, укрепление дружбы молодежи России и Белоруссии, пропаганду лучших идей в области современного молодежного движения и налаживание сотрудничества между молодежными объединениями двух стран, а также на выявление и поддержку талантливой молодежи.Общее количество участников фестиваля вместе со зрителями и гостями достигает 15 тысяч. Участниками фестиваля становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители общественных организаций из различных регионов России и Белоруссии.Последний, XIV фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", прошел в 2019 году в Ростове-на-Дону. Проведение XV фестиваля планируется на территории Смоленской области в сентябре 2022 года.Возрожденные инициативыУчастникам заседания также были представлены инициативы депутата Госдумы РФ Николая Бурляева о проведении в Москве ежегодного Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и о создании Союза творческих объединений России и Беларуси.По словам Бурляева, "Золотой Витязь" представит лучшие образцы кино, театра, музыки, живописи, литературы, созданные авторами и художниками из России, Белоруссии, Украины, Сербии, Болгарии и других стран, разделяющими девиз "За нравственные идеалы, за возвышение души человека".Депутаты приняли решение обратиться в министерства культуры России и Белоруссии с призывом поддержать инициативу и выступить в качестве заказчиков-координаторов.Кроме того, по инициативе депутатов Парламентского Собрания, планируется возобновление гастролей молодежного белорусско-российского симфонического оркестра. Коллектив молодых музыкантов появился в 2008 году. Его участники – юные музыканты в возрасте от 14 до 18 лет. За время своего существования оркестр дал концерты во многих городах России и Белоруссии, а также в Великобритании, Германии, Италии, Чехии и других странах. Последний раз мероприятие проводилось в 2017 году.Также будет возрожден фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", который проводился до 2017 года. Союзные депутаты предложили профильным министерствам и ведомствам провести работу по включению мероприятия в союзные бюджеты следующих лет.Дополнительные средства будут выделены на проведение нового союзного мероприятия "Лечение граждан с использованием протонной терапии".Всего в бюджете Союзного государства на 2022 год количество мероприятий социальной направленности увеличено, объем их финансирования вырос более чем на 30%, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210715/sotrudnichestvo-1741502165.html
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россия, белоруссия, госдума рф, союзное государство, молодежь - за союзное государство
20:04 03.06.2022
 

Фестиваль "Молодежь за Союзное государство" возобновит работу

© Фото : Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство". 2019 год
Фестиваль Молодежь – за Союзное государство. 2019 год - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"
Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство". 2019 год . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. После двухлетнего перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновит работу фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", решение об этом принято на заседании Комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.

Кузница юных талантов

"Молодежь – за Союзное государство" – это масштабный творческий и образовательный форум, направленный на создание единого культурного пространства, укрепление дружбы молодежи России и Белоруссии, пропаганду лучших идей в области современного молодежного движения и налаживание сотрудничества между молодежными объединениями двух стран, а также на выявление и поддержку талантливой молодежи.
Общее количество участников фестиваля вместе со зрителями и гостями достигает 15 тысяч. Участниками фестиваля становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители общественных организаций из различных регионов России и Белоруссии.
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Последний, XIV фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", прошел в 2019 году в Ростове-на-Дону. Проведение XV фестиваля планируется на территории Смоленской области в сентябре 2022 года.

Возрожденные инициативы

Участникам заседания также были представлены инициативы депутата Госдумы РФ Николая Бурляева о проведении в Москве ежегодного Международного Славянского форума искусств "Золотой Витязь" и о создании Союза творческих объединений России и Беларуси.
По словам Бурляева, "Золотой Витязь" представит лучшие образцы кино, театра, музыки, живописи, литературы, созданные авторами и художниками из России, Белоруссии, Украины, Сербии, Болгарии и других стран, разделяющими девиз "За нравственные идеалы, за возвышение души человека".
Депутаты приняли решение обратиться в министерства культуры России и Белоруссии с призывом поддержать инициативу и выступить в качестве заказчиков-координаторов.
Кроме того, по инициативе депутатов Парламентского Собрания, планируется возобновление гастролей молодежного белорусско-российского симфонического оркестра. Коллектив молодых музыкантов появился в 2008 году. Его участники – юные музыканты в возрасте от 14 до 18 лет. За время своего существования оркестр дал концерты во многих городах России и Белоруссии, а также в Великобритании, Германии, Италии, Чехии и других странах. Последний раз мероприятие проводилось в 2017 году.
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Также будет возрожден фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", который проводился до 2017 года. Союзные депутаты предложили профильным министерствам и ведомствам провести работу по включению мероприятия в союзные бюджеты следующих лет.
Дополнительные средства будут выделены на проведение нового союзного мероприятия "Лечение граждан с использованием протонной терапии".
Всего в бюджете Союзного государства на 2022 год количество мероприятий социальной направленности увеличено, объем их финансирования вырос более чем на 30%, отметили в пресс-службе.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияГосдума РФСоюзное государствоМолодежь - за Союзное государство
 
 
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