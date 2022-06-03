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Путин отметил востребованность фестиваля "Российская студенческая весна" - РИА Новости, 03.06.2022
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Путин отметил востребованность фестиваля "Российская студенческая весна"
Путин отметил востребованность фестиваля "Российская студенческая весна" - РИА Новости, 03.06.2022
Путин отметил востребованность фестиваля "Российская студенческая весна"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Челябинске, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:46
2022-06-03T18:46
челябинск
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Челябинске, сообщается на сайте Кремля."Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Челябинске фестиваля "Российская студенческая весна". Этот востребованный и по-настоящему красивый проект на протяжении многих лет объединяет на своих площадках представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их творческого потенциала, талантов и возможностей", - говорится в телеграмме.Также президент отметил, что в нынешнем году в фестивале впервые принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций. По его словам, именно от них, студентов ссузов, от их трудолюбия, стремления к новым знаниям во многом зависит инновационное развитие национальной экономики, социальной сферы, а значит, благополучие всей страны."Уверен, что вы дружно вольётесь в большую, сплочённую команду "Российской студенческой весны", а богатая и разнообразная программа фестиваля поможет вам сделать ещё один шаг навстречу своей мечте, обрести товарищей и единомышленников", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20220603/knigi-1792911400.html
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челябинск
18:46 03.06.2022
 
Путин отметил востребованность фестиваля "Российская студенческая весна"

Путин отметил востребованность Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"

© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"Российская студенческая весна. Финал. Нижний Новгород
Российская студенческая весна. Финал. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"
Российская студенческая весна. Финал. Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Челябинске, сообщается на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Челябинске фестиваля "Российская студенческая весна". Этот востребованный и по-настоящему красивый проект на протяжении многих лет объединяет на своих площадках представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их творческого потенциала, талантов и возможностей", - говорится в телеграмме.
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Также президент отметил, что в нынешнем году в фестивале впервые принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций. По его словам, именно от них, студентов ссузов, от их трудолюбия, стремления к новым знаниям во многом зависит инновационное развитие национальной экономики, социальной сферы, а значит, благополучие всей страны.
"Уверен, что вы дружно вольётесь в большую, сплочённую команду "Российской студенческой весны", а богатая и разнообразная программа фестиваля поможет вам сделать ещё один шаг навстречу своей мечте, обрести товарищей и единомышленников", - добавляется в телеграмме.
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