https://ria.ru/20220603/evropa-1792881665.html

Лукашенко назвал единство с Россией оптимальным вариантом для Европы

Лукашенко назвал единство с Россией оптимальным вариантом для Европы - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко назвал единство с Россией оптимальным вариантом для Европы

Оптимальным вариантом для Европы является создание общего с Россией центра силы, построенного на объединении западных технологий и российских ресурсов, заявил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:38

2022-06-03T13:38

2022-06-03T14:22

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европа

в мире

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Оптимальным вариантом для Европы является создание общего с Россией центра силы, построенного на объединении западных технологий и российских ресурсов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Самый оптимальный вариант для Европы (я уже опытный политик) - это единство с Россией и создание огромного центра силы. Технологичный Запад, ресурсная Россия -постсоветское пространство. Это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился. Ну, безмозглые. В этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik.По его словам, США давно ослабляют Европу, а Россия готова договариваться. "Трамп вообще разрушить решил - оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клещи Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится… Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка. Нигде не денутся, утихомирятся, успокоятся. Нет, не могут. И по объективным, и по субъективным причинам", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20220602/matvienko-1792643440.html

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европа

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Кирилл Волков

россия, европа, в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз