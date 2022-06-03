13:38 03.06.2022 (обновлено: 14:22 03.06.2022)
Лукашенко назвал единство с Россией оптимальным вариантом для Европы
Лукашенко назвал создание общего с Россией центра силы оптимальным вариантом для Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Оптимальным вариантом для Европы является создание общего с Россией центра силы, построенного на объединении западных технологий и российских ресурсов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Самый оптимальный вариант для Европы (я уже опытный политик) - это единство с Россией и создание огромного центра силы. Технологичный Запад, ресурсная Россия -постсоветское пространство. Это ни Америка, ни Китай, никто бы не сравнился. Ну, безмозглые. В этом направлении не идут. И не только потому, что безмозглые, а потому, что американцы не пускают. Они сильны. Тут и армия их, тут и ядерные боеголовки. Все здесь. Поэтому у них рычагов достаточно, они держат Европу", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik.
По его словам, США давно ослабляют Европу, а Россия готова договариваться. "Трамп вообще разрушить решил - оттащил Великобританию, задобрил Польшу. Сейчас этот процесс не просто углубляться начал, а приобретать самые широкие масштабы. Польша, Великобритания взяли в клещи Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится… Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка. Нигде не денутся, утихомирятся, успокоятся. Нет, не могут. И по объективным, и по субъективным причинам", - сказал Лукашенко.