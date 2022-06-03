Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793035623.html
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе - РИА Новости, 03.06.2022
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе
Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:55
2022-06-03T19:55
россия
евросоюз
экономика
в мире
нефть
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, заявили в МИД РФ."Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится… В некоторых столицах ЕС это хорошо понимают. Поэтому, в частности, на фоне заявлений об отказе от российских энергоресурсов ряд стран объединения сейчас, наоборот, в реальности наращивают закупку российского природного газа для его закачки в свои ПХГ", - говорится в опубликованном на сайте МИД материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности".Как отмечают в дипведомстве, "расчет есовских стран на быстрое замещение российского трубопроводного газа за счет СПГ иллюзорен"."Мировой спрос на него в 2022 году превысит предложение (436 миллионов тонн против 410 миллионов тонн), новые проекты заработают не ранее 2024 года, а действующие смогут обеспечить до этого срока наращивание поставок максимум на 10,6 миллиона тонн (15 миллиардов кубометров) в год", - заявили в МИД РФ.Еврокомиссия же, призывая в недавно представленных ею документах к скорейшему отказу от российских энергоресурсов путем поиска альтернативных поставщиков, развития возобновляемых источников энергии, тотальной энергоэкономии и повышению энергоэффективности, "не предлагает реальных мер по снижению цен на энергоносители", отмечают в МИД.
https://ria.ru/20220603/neft-1792999428.html
https://ria.ru/20220603/neft-1792863263.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_a6edf8ea3ae9bb27e0d930d7bda2011d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, экономика, в мире, нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:55 03.06.2022
 
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе

МИД: реальных альтернатив российским энергоресурсам в Европе в ближайшей перспективе нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, заявили в МИД РФ.
"Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится… В некоторых столицах ЕС это хорошо понимают. Поэтому, в частности, на фоне заявлений об отказе от российских энергоресурсов ряд стран объединения сейчас, наоборот, в реальности наращивают закупку российского природного газа для его закачки в свои ПХГ", - говорится в опубликованном на сайте МИД материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности".
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 17:47
Эксперт рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России
Как отмечают в дипведомстве, "расчет есовских стран на быстрое замещение российского трубопроводного газа за счет СПГ иллюзорен".
"Мировой спрос на него в 2022 году превысит предложение (436 миллионов тонн против 410 миллионов тонн), новые проекты заработают не ранее 2024 года, а действующие смогут обеспечить до этого срока наращивание поставок максимум на 10,6 миллиона тонн (15 миллиардов кубометров) в год", - заявили в МИД РФ.
Еврокомиссия же, призывая в недавно представленных ею документах к скорейшему отказу от российских энергоресурсов путем поиска альтернативных поставщиков, развития возобновляемых источников энергии, тотальной энергоэкономии и повышению энергоэффективности, "не предлагает реальных мер по снижению цен на энергоносители", отмечают в МИД.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 12:54
Глава МИД Индии отверг обвинения в политизации закупок нефти в России
 
РоссияЕвросоюзЭкономикаВ миреНефтьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала