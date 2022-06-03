https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793035623.html

МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе

МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе - РИА Новости, 03.06.2022

МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе

Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:55

2022-06-03T19:55

2022-06-03T19:55

россия

евросоюз

экономика

в мире

нефть

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, заявили в МИД РФ."Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится… В некоторых столицах ЕС это хорошо понимают. Поэтому, в частности, на фоне заявлений об отказе от российских энергоресурсов ряд стран объединения сейчас, наоборот, в реальности наращивают закупку российского природного газа для его закачки в свои ПХГ", - говорится в опубликованном на сайте МИД материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности".Как отмечают в дипведомстве, "расчет есовских стран на быстрое замещение российского трубопроводного газа за счет СПГ иллюзорен"."Мировой спрос на него в 2022 году превысит предложение (436 миллионов тонн против 410 миллионов тонн), новые проекты заработают не ранее 2024 года, а действующие смогут обеспечить до этого срока наращивание поставок максимум на 10,6 миллиона тонн (15 миллиардов кубометров) в год", - заявили в МИД РФ.Еврокомиссия же, призывая в недавно представленных ею документах к скорейшему отказу от российских энергоресурсов путем поиска альтернативных поставщиков, развития возобновляемых источников энергии, тотальной энергоэкономии и повышению энергоэффективности, "не предлагает реальных мер по снижению цен на энергоносители", отмечают в МИД.

https://ria.ru/20220603/neft-1792999428.html

https://ria.ru/20220603/neft-1792863263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, экономика, в мире, нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)