https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793035623.html
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе - РИА Новости, 03.06.2022
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе
Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:55
2022-06-03T19:55
2022-06-03T19:55
россия
евросоюз
экономика
в мире
нефть
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, заявили в МИД РФ."Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится… В некоторых столицах ЕС это хорошо понимают. Поэтому, в частности, на фоне заявлений об отказе от российских энергоресурсов ряд стран объединения сейчас, наоборот, в реальности наращивают закупку российского природного газа для его закачки в свои ПХГ", - говорится в опубликованном на сайте МИД материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности".Как отмечают в дипведомстве, "расчет есовских стран на быстрое замещение российского трубопроводного газа за счет СПГ иллюзорен"."Мировой спрос на него в 2022 году превысит предложение (436 миллионов тонн против 410 миллионов тонн), новые проекты заработают не ранее 2024 года, а действующие смогут обеспечить до этого срока наращивание поставок максимум на 10,6 миллиона тонн (15 миллиардов кубометров) в год", - заявили в МИД РФ.Еврокомиссия же, призывая в недавно представленных ею документах к скорейшему отказу от российских энергоресурсов путем поиска альтернативных поставщиков, развития возобновляемых источников энергии, тотальной энергоэкономии и повышению энергоэффективности, "не предлагает реальных мер по снижению цен на энергоносители", отмечают в МИД.
https://ria.ru/20220603/neft-1792999428.html
https://ria.ru/20220603/neft-1792863263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, экономика, в мире, нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД заявил об отсутствии альтернатив российским энергоресурсам в Европе
МИД: реальных альтернатив российским энергоресурсам в Европе в ближайшей перспективе нет
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится, заявили
в МИД РФ.
"Реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится… В некоторых столицах ЕС
это хорошо понимают. Поэтому, в частности, на фоне заявлений об отказе от российских энергоресурсов ряд стран объединения сейчас, наоборот, в реальности наращивают закупку российского природного газа для его закачки в свои ПХГ", - говорится в опубликованном на сайте МИД материале "О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности".
Как отмечают в дипведомстве, "расчет есовских стран на быстрое замещение российского трубопроводного газа за счет СПГ иллюзорен".
"Мировой спрос на него в 2022 году превысит предложение (436 миллионов тонн против 410 миллионов тонн), новые проекты заработают не ранее 2024 года, а действующие смогут обеспечить до этого срока наращивание поставок максимум на 10,6 миллиона тонн (15 миллиардов кубометров) в год", - заявили в МИД РФ.
Еврокомиссия же, призывая в недавно представленных ею документах к скорейшему отказу от российских энергоресурсов путем поиска альтернативных поставщиков, развития возобновляемых источников энергии, тотальной энергоэкономии и повышению энергоэффективности, "не предлагает реальных мер по снижению цен на энергоносители", отмечают в МИД.