https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793024553.html
МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы
МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы - РИА Новости, 03.06.2022
МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы
Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:08
2022-06-03T19:08
2022-06-03T19:32
цены на нефть
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, заявили в МИД РФ."Представленные материалы <...> прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.
https://ria.ru/20220603/neft-1792769113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нефть, россия, в мире, цены
19:08 03.06.2022 (обновлено: 19:32 03.06.2022)
МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы
МИД: Евросоюз виноват в нагнетании паники на рынках и росте цен на энергоресурсы