https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793024553.html

МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы

МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы - РИА Новости, 03.06.2022

МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы

Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T19:08

2022-06-03T19:08

2022-06-03T19:32

цены на нефть

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нефть

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цены

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, заявили в МИД РФ."Представленные материалы <...> прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

https://ria.ru/20220603/neft-1792769113.html

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Владимир Лаврентьев

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