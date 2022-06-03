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МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы - РИА Новости, 03.06.2022
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МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы
МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы - РИА Новости, 03.06.2022
МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы
Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T19:08
2022-06-03T19:32
цены на нефть
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нефть
россия
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цены
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, заявили в МИД РФ."Представленные материалы &lt;...&gt; прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.
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цены на нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нефть, россия, в мире, цены
19:08 03.06.2022 (обновлено: 19:32 03.06.2022)
 
МИД обвинил Евросоюз в росте цен на энергоресурсы

МИД: Евросоюз виноват в нагнетании паники на рынках и росте цен на энергоресурсы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Европейский союз виноват в нагнетании панических настроений на мировых рынках и росте цен на энергоресурсы, заявили в МИД РФ.
"Представленные материалы <...> прямо указывают на ответственность самого Евросоюза за нагнетание панических настроений на мировых рынках, рост цен на энергоресурсы и сельскохозяйственную продукцию, а также преднамеренный массированный вывоз украинских запасов для использования в своих интересах", - говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.
Нефтяной фонтан - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
02:11
В США увидели выгоду России в европейском эмбарго на нефть
 
Цены на нефтьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НефтьРоссияВ миреЦены
 
 
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