https://ria.ru/20220603/ekoturizm-1792771936.html

В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе

В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе - РИА Новости, 03.06.2022

В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе

Рост экотуризма в России при эффективном менеджменте принесет пользу природе, рассказал РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:53

2022-06-03T03:53

2022-06-03T10:29

туризм

россия

всемирный фонд дикой природы

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рост экотуризма в России при эффективном менеджменте принесет пользу природе, рассказал РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.Ранее Минприроды сообщило, что 2022 году в России ожидается рост экотуризма на 20%, особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения посетят более 12 миллионов человек.По его словам, очень важно, чтобы сами туристы понимали, что экотуризм - это не просто отдых на природе, но и "ответственность за те сокровища, ради которых мы отправляемся за сотни километров от городов"."Примеры хорошего менеджмента в России есть. Надеюсь, их будет становиться только больше", - добавил Горшков.Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) - крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и реализацией проектов по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию, природоохранному законодательству, а также природоохранному просвещению и образованию.

https://ria.ru/20220527/fitnes-tury-1790876323.html

россия

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Максим Горбачев

россия, всемирный фонд дикой природы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм