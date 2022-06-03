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В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220603/ekoturizm-1792771936.html
В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе
В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе - РИА Новости, 03.06.2022
В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе
Рост экотуризма в России при эффективном менеджменте принесет пользу природе, рассказал РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T03:53
2022-06-03T10:29
туризм
россия
всемирный фонд дикой природы
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рост экотуризма в России при эффективном менеджменте принесет пользу природе, рассказал РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.Ранее Минприроды сообщило, что 2022 году в России ожидается рост экотуризма на 20%, особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения посетят более 12 миллионов человек.По его словам, очень важно, чтобы сами туристы понимали, что экотуризм - это не просто отдых на природе, но и "ответственность за те сокровища, ради которых мы отправляемся за сотни километров от городов"."Примеры хорошего менеджмента в России есть. Надеюсь, их будет становиться только больше", - добавил Горшков.Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) - крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и реализацией проектов по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию, природоохранному законодательству, а также природоохранному просвещению и образованию.
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россия, всемирный фонд дикой природы, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм
03:53 03.06.2022 (обновлено: 10:29 03.06.2022)
 
В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе

Директор WWF России Горшков: экотуризм при грамотном управлении принесет пользу природе

© РИА Новости / Нина ЗотинаЭкотуризм
Экотуризм - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Экотуризм. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рост экотуризма в России при эффективном менеджменте принесет пользу природе, рассказал РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.
Ранее Минприроды сообщило, что 2022 году в России ожидается рост экотуризма на 20%, особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения посетят более 12 миллионов человек.
"Для охраняемых территорий повышение турпотока – это серьезный вызов, но при хорошем менеджменте экологический туризм не только не вредит природе, но и приносит пользу. Он обеспечивает работой и заработком жителей окрестных территорий, и у тех отпадает необходимость в браконьерстве, поддерживает и сами ООПТ, а главное - позволяет жителям нашей страны увидеть собственными глазами настоящую дикую природу, которую так легко потерять в погоне за сиюминутной прибылью", - сказал Горшков.
По его словам, очень важно, чтобы сами туристы понимали, что экотуризм - это не просто отдых на природе, но и "ответственность за те сокровища, ради которых мы отправляемся за сотни километров от городов".
"Примеры хорошего менеджмента в России есть. Надеюсь, их будет становиться только больше", - добавил Горшков.
Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) - крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и реализацией проектов по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию, природоохранному законодательству, а также природоохранному просвещению и образованию.
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