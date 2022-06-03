03:53 03.06.2022 (обновлено: 10:29 03.06.2022)
В WWF России рассказали, как экотуризм может принести пользу природе
Директор WWF России Горшков: экотуризм при грамотном управлении принесет пользу природе
Экотуризм. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Рост экотуризма в России при эффективном менеджменте принесет пользу природе, рассказал РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.
Ранее Минприроды сообщило, что 2022 году в России ожидается рост экотуризма на 20%, особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения посетят более 12 миллионов человек.
"Для охраняемых территорий повышение турпотока – это серьезный вызов, но при хорошем менеджменте экологический туризм не только не вредит природе, но и приносит пользу. Он обеспечивает работой и заработком жителей окрестных территорий, и у тех отпадает необходимость в браконьерстве, поддерживает и сами ООПТ, а главное - позволяет жителям нашей страны увидеть собственными глазами настоящую дикую природу, которую так легко потерять в погоне за сиюминутной прибылью", - сказал Горшков.
По его словам, очень важно, чтобы сами туристы понимали, что экотуризм - это не просто отдых на природе, но и "ответственность за те сокровища, ради которых мы отправляемся за сотни километров от городов".
"Примеры хорошего менеджмента в России есть. Надеюсь, их будет становиться только больше", - добавил Горшков.
Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) - крупнейшая международная неправительственная организация, занимающаяся разработкой и реализацией проектов по охране редких и исчезающих видов животных, природных экосистем, устойчивому развитию, природоохранному законодательству, а также природоохранному просвещению и образованию.