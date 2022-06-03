Рейтинг@Mail.ru
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792851102.html
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики - РИА Новости, 03.06.2022
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики
Иран и Россия должны развивать сотрудничество в сфере энергетики и транспортной логистики, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:26
2022-06-03T12:26
в мире
иран
россия
европа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358562_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_49b399fbdcfd4d1d33e2e23eecd7e113.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Иран и Россия должны развивать сотрудничество в сфере энергетики и транспортной логистики, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."У нас огромные возможности для сотрудничества. Одной из таких сфер является создание транспортного коридора Север - Юг. Оптимальным маршрутом, связывающим Восточную Азию с Европой, является путь через Иран и Россию, поэтому мы вместе должны развивать этот маршрут. Вторым направлением сотрудничества может стать энергетика, мы непременно должны сотрудничать в этой сфере", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что в ходе визита вице-премьера РФ Александра Новака в Тегеран этот вопрос был поднят и стороны приступили к работе в этом направлении.
https://ria.ru/20220603/iran-1792830065.html
иран
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358562_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_c7d3e7c8e52038602c0f7b05b00da351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, европа, экономика
12:26 03.06.2022
 
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики

Посол Ирана: Тегеран и Москва должны сотрудничать в области энергетики и логистики

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Иран и Россия должны развивать сотрудничество в сфере энергетики и транспортной логистики, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"У нас огромные возможности для сотрудничества. Одной из таких сфер является создание транспортного коридора Север - Юг. Оптимальным маршрутом, связывающим Восточную Азию с Европой, является путь через Иран и Россию, поэтому мы вместе должны развивать этот маршрут. Вторым направлением сотрудничества может стать энергетика, мы непременно должны сотрудничать в этой сфере", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что в ходе визита вице-премьера РФ Александра Новака в Тегеран этот вопрос был поднят и стороны приступили к работе в этом направлении.
Фрукты - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
11:40
Иран готов поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь
 
В миреИранРоссияЕвропаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала