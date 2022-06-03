https://ria.ru/20220603/ekonomika-1792851102.html
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики - РИА Новости, 03.06.2022
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики
Иран и Россия должны развивать сотрудничество в сфере энергетики и транспортной логистики, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:26
2022-06-03T12:26
2022-06-03T12:26
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Иран и Россия должны развивать сотрудничество в сфере энергетики и транспортной логистики, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали."У нас огромные возможности для сотрудничества. Одной из таких сфер является создание транспортного коридора Север - Юг. Оптимальным маршрутом, связывающим Восточную Азию с Европой, является путь через Иран и Россию, поэтому мы вместе должны развивать этот маршрут. Вторым направлением сотрудничества может стать энергетика, мы непременно должны сотрудничать в этой сфере", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что в ходе визита вице-премьера РФ Александра Новака в Тегеран этот вопрос был поднят и стороны приступили к работе в этом направлении.
https://ria.ru/20220603/iran-1792830065.html
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в мире, иран, россия, европа, экономика
Иран готов сотрудничать с Россией в области энергетики и логистики
Посол Ирана: Тегеран и Москва должны сотрудничать в области энергетики и логистики