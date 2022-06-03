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Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья - РИА Новости, 03.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220603/ekologiya-1792907338.html
Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья
Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья - РИА Новости, 03.06.2022
Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья
Власти заинтересованы во внедрении современных технологий и сохранении природы в Подмосковье, тема экологии – магистральная для региона, заявил губернатор... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:42
2022-06-03T14:42
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
экология в россии
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти заинтересованы во внедрении современных технологий и сохранении природы в Подмосковье, тема экологии – магистральная для региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Нам довелось управлять этой большой территорией. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить её, не допустить урона. И все самые современные технологии внедрять здесь - всё, что касается чистоты, все, что касается переработки мусора", - сказал Воробьёв на межрегиональном экологическом форуме "Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы".В частности, он рассказал, что в регионе ведётся модернизация очистных сооружений благодаря президентской программе, отметил, что для Подмосковья экология, сохранение природы, чистый воздух - магистральная тема.Также губернатор наградил почетными грамотами региональных экологов в честь Дня эколога, который отмечается 5 июня.
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общество, московская область (подмосковье), экология в россии, андрей воробьев
14:42 03.06.2022
 

Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти заинтересованы во внедрении современных технологий и сохранении природы в Подмосковье, тема экологии – магистральная для региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Нам довелось управлять этой большой территорией. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить её, не допустить урона. И все самые современные технологии внедрять здесь - всё, что касается чистоты, все, что касается переработки мусора", - сказал Воробьёв на межрегиональном экологическом форуме "Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы".
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В частности, он рассказал, что в регионе ведётся модернизация очистных сооружений благодаря президентской программе, отметил, что для Подмосковья экология, сохранение природы, чистый воздух - магистральная тема.
Также губернатор наградил почетными грамотами региональных экологов в честь Дня эколога, который отмечается 5 июня.
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Экология в РоссииАндрей Воробьев
 
 
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