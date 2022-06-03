https://ria.ru/20220603/ekologiya-1792907338.html

Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья

Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья - РИА Новости, 03.06.2022

Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья

Власти заинтересованы во внедрении современных технологий и сохранении природы в Подмосковье, тема экологии – магистральная для региона, заявил губернатор... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:42

2022-06-03T14:42

2022-06-03T14:42

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

экология в россии

андрей воробьев

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти заинтересованы во внедрении современных технологий и сохранении природы в Подмосковье, тема экологии – магистральная для региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Нам довелось управлять этой большой территорией. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить её, не допустить урона. И все самые современные технологии внедрять здесь - всё, что касается чистоты, все, что касается переработки мусора", - сказал Воробьёв на межрегиональном экологическом форуме "Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы".В частности, он рассказал, что в регионе ведётся модернизация очистных сооружений благодаря президентской программе, отметил, что для Подмосковья экология, сохранение природы, чистый воздух - магистральная тема.Также губернатор наградил почетными грамотами региональных экологов в честь Дня эколога, который отмечается 5 июня.

https://ria.ru/20220602/ploschadki-1792703801.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

общество, московская область (подмосковье), экология в россии, андрей воробьев