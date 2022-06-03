https://ria.ru/20220603/ekologiya-1792907338.html
Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья
Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья - РИА Новости, 03.06.2022
Губернатор назвал экологию магистральной темой для Подмосковья
Власти заинтересованы во внедрении современных технологий и сохранении природы в Подмосковье, тема экологии – магистральная для региона, заявил губернатор... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:42
2022-06-03T14:42
2022-06-03T14:42
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
экология в россии
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785939971_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_3c6c789e5f76d15d232ed437515da8c0.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти заинтересованы во внедрении современных технологий и сохранении природы в Подмосковье, тема экологии – магистральная для региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Нам довелось управлять этой большой территорией. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить её, не допустить урона. И все самые современные технологии внедрять здесь - всё, что касается чистоты, все, что касается переработки мусора", - сказал Воробьёв на межрегиональном экологическом форуме "Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы".В частности, он рассказал, что в регионе ведётся модернизация очистных сооружений благодаря президентской программе, отметил, что для Подмосковья экология, сохранение природы, чистый воздух - магистральная тема.Также губернатор наградил почетными грамотами региональных экологов в честь Дня эколога, который отмечается 5 июня.
https://ria.ru/20220602/ploschadki-1792703801.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785939971_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_0f35b0e241c40e8a8989138686877f2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), экология в россии, андрей воробьев
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти заинтересованы во внедрении современных технологий и сохранении природы в Подмосковье, тема экологии – магистральная для региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Нам довелось управлять этой большой территорией. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить её, не допустить урона. И все самые современные технологии внедрять здесь - всё, что касается чистоты, все, что касается переработки мусора", - сказал Воробьёв на межрегиональном экологическом форуме "Устойчивое развитие: новые тренды и глобальные вызовы".
В частности, он рассказал, что в регионе ведётся модернизация очистных сооружений благодаря президентской программе, отметил, что для Подмосковья
экология, сохранение природы, чистый воздух - магистральная тема.
Также губернатор наградил почетными грамотами региональных экологов в честь Дня эколога, который отмечается 5 июня.