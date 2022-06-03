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Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей - РИА Новости, 03.06.2022
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Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей
Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей - РИА Новости, 03.06.2022
Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей
Япония приступит к разработке беспилотников, которые смогут оказывать поддержку истребителям нового поколения, разработка будет идти совместно с США как часть... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:00
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в мире
технологии
япония
украина
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ТОКИО, 3 июня – РИА Новости. Япония приступит к разработке беспилотников, которые смогут оказывать поддержку истребителям нового поколения, разработка будет идти совместно с США как часть технического сотрудничества в оборонной сфере, сообщила японская газета "Никкэй".Беспилотники будут вести сбор информации о самолетах противника, обмениваться ей между собой и с пилотируемым истребителем, а также в случае оснащения ракетами смогут вести огонь на поражение.К 2025 году будет вестись разработка тестового варианта, а с 2026 года Япония приступит к созданию основного варианта. К 2035 году будет начато оснащение армии.Использование дронов в сочетании с пилотируемыми истребителями позволит добиться преимущества в воздухе. Как сообщает издание, военные действия на Украине показали эффективность и роль дронов. Беспилотные летающие аппараты смогут взять на себя полет в опасные районы, а также заметно расширят возможности наблюдения. Если один пилотируемый самолет стоит около 1 миллиарда иен (около 80 миллионов долларов), то создание дронов может заметно снизить расходы.Согласно планам правительства Японии, к 2035 году оно оснастит силы самообороны истребителями нового поколения, которые придут на смену используемым сейчас F2. Планируется выпустить около 100 таких самолетов.
https://ria.ru/20220526/ucheniya-1790758532.html
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в мире, технологии, япония, украина
18:00 03.06.2022 (обновлено: 18:06 03.06.2022)
 
Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей

Газета Никкэй: Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области
Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений Ладога 2009 на полигоне Каменка в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Российский беспилотный летательный аппарат во время ночного этапа военных учений "Ладога 2009" на полигоне Каменка в Ленинградской области. Архивное фото
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ТОКИО, 3 июня – РИА Новости. Япония приступит к разработке беспилотников, которые смогут оказывать поддержку истребителям нового поколения, разработка будет идти совместно с США как часть технического сотрудничества в оборонной сфере, сообщила японская газета "Никкэй".
Беспилотники будут вести сбор информации о самолетах противника, обмениваться ей между собой и с пилотируемым истребителем, а также в случае оснащения ракетами смогут вести огонь на поражение.
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К 2025 году будет вестись разработка тестового варианта, а с 2026 года Япония приступит к созданию основного варианта. К 2035 году будет начато оснащение армии.
Использование дронов в сочетании с пилотируемыми истребителями позволит добиться преимущества в воздухе. Как сообщает издание, военные действия на Украине показали эффективность и роль дронов. Беспилотные летающие аппараты смогут взять на себя полет в опасные районы, а также заметно расширят возможности наблюдения. Если один пилотируемый самолет стоит около 1 миллиарда иен (около 80 миллионов долларов), то создание дронов может заметно снизить расходы.
Согласно планам правительства Японии, к 2035 году оно оснастит силы самообороны истребителями нового поколения, которые придут на смену используемым сейчас F2. Планируется выпустить около 100 таких самолетов.
Токио - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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