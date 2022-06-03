https://ria.ru/20220603/drony-1793006798.html

Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей

Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей - РИА Новости, 03.06.2022

Япония и США будут разрабатывать дроны для поддержки истребителей

Япония приступит к разработке беспилотников, которые смогут оказывать поддержку истребителям нового поколения, разработка будет идти совместно с США как часть... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:00

2022-06-03T18:00

2022-06-03T18:06

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ТОКИО, 3 июня – РИА Новости. Япония приступит к разработке беспилотников, которые смогут оказывать поддержку истребителям нового поколения, разработка будет идти совместно с США как часть технического сотрудничества в оборонной сфере, сообщила японская газета "Никкэй".Беспилотники будут вести сбор информации о самолетах противника, обмениваться ей между собой и с пилотируемым истребителем, а также в случае оснащения ракетами смогут вести огонь на поражение.К 2025 году будет вестись разработка тестового варианта, а с 2026 года Япония приступит к созданию основного варианта. К 2035 году будет начато оснащение армии.Использование дронов в сочетании с пилотируемыми истребителями позволит добиться преимущества в воздухе. Как сообщает издание, военные действия на Украине показали эффективность и роль дронов. Беспилотные летающие аппараты смогут взять на себя полет в опасные районы, а также заметно расширят возможности наблюдения. Если один пилотируемый самолет стоит около 1 миллиарда иен (около 80 миллионов долларов), то создание дронов может заметно снизить расходы.Согласно планам правительства Японии, к 2035 году оно оснастит силы самообороны истребителями нового поколения, которые придут на смену используемым сейчас F2. Планируется выпустить около 100 таких самолетов.

https://ria.ru/20220526/ucheniya-1790758532.html

https://ria.ru/20220603/yaponiya-1792931391.html

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в мире, технологии, япония, украина