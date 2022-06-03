https://ria.ru/20220603/dozhdi-1792941748.html

Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров

Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров - РИА Новости, 03.06.2022

Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря доложить об эксперименте по искусственному вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:09

2022-06-03T16:09

2022-06-03T16:09

россия

политика

владимир путин

михаил мишустин

айсен николаев

правительство рф

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря доложить об эксперименте по искусственному вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.

https://ria.ru/20220603/pozhary-1792937834.html

россия

республика саха (якутия)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, михаил мишустин, айсен николаев, правительство рф, республика саха (якутия)