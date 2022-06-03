https://ria.ru/20220603/dozhdi-1792941748.html
Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров
Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров - РИА Новости, 03.06.2022
Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря доложить об эксперименте по искусственному вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:09
2022-06-03T16:09
2022-06-03T16:09
россия
политика
владимир путин
михаил мишустин
айсен николаев
правительство рф
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря доложить об эксперименте по искусственному вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.
https://ria.ru/20220603/pozhary-1792937834.html
россия
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, михаил мишустин, айсен николаев, правительство рф, республика саха (якутия)
Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров
Путину доложат об эксперименте по вызыванию дождей для предотвращения пожаров в Якутии