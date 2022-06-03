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Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров - РИА Новости, 03.06.2022
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Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров
Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров - РИА Новости, 03.06.2022
Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря доложить об эксперименте по искусственному вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:09
2022-06-03T16:09
россия
политика
владимир путин
михаил мишустин
айсен николаев
правительство рф
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря доложить об эксперименте по искусственному вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.
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россия
республика саха (якутия)
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россия, политика, владимир путин, михаил мишустин, айсен николаев, правительство рф, республика саха (якутия)
16:09 03.06.2022
 
Путину доложат об искусственном вызывании дождей для предотвращения пожаров

Путину доложат об эксперименте по вызыванию дождей для предотвращения пожаров в Якутии

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря доложить об эксперименте по искусственному вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров в Якутии, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря, ответственные за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.
Последствия лесного пожара - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
16:03
Путин поручил упростить процедуры по определению даты пожароопасного сезона
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинМихаил МишустинАйсен НиколаевПравительство РФРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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