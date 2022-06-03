https://ria.ru/20220603/dorogi-1792971592.html
Хуснуллин назвал новую программу строительства дорог антисанкционной мерой
Хуснуллин назвал новую программу строительства дорог антисанкционной мерой - РИА Новости, 03.06.2022
Хуснуллин назвал новую программу строительства дорог антисанкционной мерой
Пятилетняя программа дорожного строительства, которую накануне одобрил президент России Владимир Путин, станет хорошей антисанкционной мерой, заявил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:03
2022-06-03T17:03
2022-06-03T17:03
экономика
россия
марат хуснуллин
дороги
владимир путин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пятилетняя программа дорожного строительства, которую накануне одобрил президент России Владимир Путин, станет хорошей антисанкционной мерой, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Мы в условиях санкционного давления должны понимать, как мы будем планировать работу на ближайшие годы - с точки зрения управления финансами, загрузки подрядных организаций, производства строительных материалов, покупки техники. Поэтому такая плановость нужна обязательно, это хорошая антисанкционная мера", - сказал Хуснуллин на брифинге.Общий объем финансирования пятилетнего плана дорожного строительства в РФ составит порядка 13,2 триллиона рублей. В рамках программы до 2027 года планируется построить более 4 тысяч километров новых дорог, реконструировать - более 3 тысяч километров.
https://ria.ru/20220602/dorogi-1792659311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, марат хуснуллин, дороги, владимир путин
Хуснуллин назвал новую программу строительства дорог антисанкционной мерой
Хуснуллин: пятилетний план дорожного строительства в России станет антисанкционной мерой